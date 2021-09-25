Биометрические паспорта: где получить, кому необходимы и сколько стоят? 1 25.09.2021, 17:15

С 1 сентября белорусам стали выдавать биометрические паспорта и ID-карты.

О том, чем отличаются документы нового образца от уже привычных нам, обязательно ли всем менять старые паспорта на новые, есть ли предельные сроки обмена? Об этом «Вечернему Бобруйску» рассказала Валентина Шинкевич – заместитель начальника отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома.

– Сегодня граждане Беларуси могут заказать ID-карту – это документ внутреннего пользования, действие которого распространяется только на территории страны, – разъясняет Валентина Вячеславовна. – А также биометрический паспорт, который необходим для пересечения границы либо пребывания за рубежом. Новые документы используются параллельно с действующим белорусским паспортом образца 1996 года, с ними пока можно и границу пересекать. А вот для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране, с 1 сентября биометрические документы станут обязательными. Старыми документами они смогут пользоваться только до окончания срока их действия.

Зачем все это нужно?

– ID-карта – документ больших перспектив и возможностей, впоследствии она станет основой для создания цифрового общества. У ID-карт ряд преимуществ. Во-первых, это удобно: ее владелец может подтверждать личность дистанционно с помощью электронной цифровой подписи. Это значит, что человеку не нужно лично приходить в различные госорганы за справками и документами, он может получать их в электронном виде. Причем биометрических паспортов у человека может быть сразу два, и они имеют одинаковую силу. Во-вторых, унификация: в перспективе ID-карта сможет заменить карту студента, горожанина, медицинскую карту, проездной, водительское удостоверение. Биометрический паспорт ускорит прохождение границы и визы, ведь в документе уже есть все необходимые для этого данные, в том числе – отпечатки пальцев.

Что собой представляют новые документы?

– ID-карта – небольшая пластиковая карточка с виду похожая на водительское удостоверение. Она двусторонняя. На одной ее стороне размещены: фотография и подпись владельца, фамилия, имя и отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, идентификационный номер, вид и номер документа, код РБ и органа, выдавшего документ, дата выдачи и срок действия. С обратной стороны – QR-код, который содержит ту же информацию, но в закодированном виде, а также интегральную микросхему или чип. На нем находится биометрическая информация человека, благодаря этому владелец карты персонифицируется во всех системах.

Биометрический паспорт внешне похож на нынешний бумажный. Но в нем не содержится отметок о браке, месте регистрации, только персональные данные, сведения о выезде за границу и визы. На каждой его станице изображены значимые места Беларуси, такие как Мирский и Несвижский замки, Брестская крепость и другие. Последняя страница пластиковая, там же находится чип с биометрическими данными, как в ID-карте. При выезде в страны с визовым режимом и в биометрический паспорт будет вклеиваться виза.

Раньше при трудоустройстве на работу, например, сотрудник отдела кадров использовал данные о человеке, находящиеся в паспорте. Если сейчас этого не будет, то как все будет происходить?

– ID-карта имеет несколько степеней доступа к информации. Во-первых, визуальная – можно увидеть фото и ФИО владельца карты, считать с обратной стороны QR-код. Во-вторых, через специальное устройство (считыватель), которое будет в каждой организации, появится доступ к дополнительной информации из базы регистра населения МВД. Например, такой доступ понадобится и при трудоустройстве: сотрудник отдела кадров по идентификационной карте соберет всю необходимую информацию для оформления человека на новое рабочее место. Третья степень доступа – личная электронная цифровая подпись, которой можно заверять любой документ. Благодаря этому можно совершать действия через портал Национального центра электронных услуг.

Обязательно ли сейчас каждому из нас получать документы нового образца?

– Нет, необязательно. Пока законодательством не установлен строгий срок, до которого граждане Беларуси обязаны получить такие документы. В настоящее время используются как старые паспорта, так и биометрические документы. По желанию вы можете получить только ID-карту, или только паспорт образца 1996 года. Если вы хотите получить биометрический паспорт, то вы сначала получаете ID-карту и одновременно делаете заявку на биометрический паспорт. При получении биометрического документа паспорт старого образца гражданин отдает нам. Что будет через год, пока неизвестно.

Куда обращаться бобруйчанам, желающим получить документы нового образца?

– Всех желающих жителей города Бобруйска ждем в отделе по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома – на Лынькова, 6, в кабинетах № 2,3, 4. Здесь вы можете подать заявку на оформление биометрических документов. У нас имеется пять рабочих столов по приему и два на выдаче биометрических документов.

При себе какие документы нужно иметь?

– Нести фотографии, как это было раньше, не нужно. Заполнять бланки тоже не нужно. Мы на месте снимаем отпечатки пальцев и делаем фотографии с помощью специальных мобильных комплексов. Оплату можно произвести через ЕРИП с телефона. Распечатывать необязательно, мы эти данные будем видеть. Либо на почте, она у нас рядом. Так что сейчас для гражданина все стало гораздо проще.

Сколько стоят новые документы?

– ID-карта обойдется в полторы базовых величины (43.50 руб.), биометрический паспорт стоит две базовых величины (58 руб.). Для пенсионеров, а также для инвалидов 1-2 групп и детей до 14 лет предусмотрены льготы. Дети до 14 лет получают ID-карту бесплатно, а за паспорт нового образца их родители заплатят 1,5 базовых величины. Единственная категория граждан, для кого оформление всех биометрических документов совершенно бесплатно – дети-сироты. ID-карта будет выдаваться гражданам с 14 лет сроком на 10 лет, а также с момента рождения по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка сроком действия на 5 лет. Граждане РБ, достигшие 14-летнего возраста, обязаны уже иметь паспорт или ID-карту. До 14 лет – это право граждан.

Какие сроки их изготовления?

Сроки оформления документов нового образца по сравнению со старыми сократились вдвое. Если обычный паспорт без ускорения человек получает через 30 дней, то биометрический – через 15 (а в срочном порядке даже через 5 дней). Если хотите сделать за пять дней, придется доплатить две базовых величины, если за 10 дней – одну. Само оформление документов нового образца займет не более получаса.

Наблюдается ли у нас ажиотаж на получение биометрических документов?

– Граждане идут ежедневно, но ажиотажа пока нет. На сегодняшний день (на 14 сентября) бобруйчане заказали 79 ID-карт, 54 биометрических паспорта и 34 болометрических видов на жительство. Из них выдано 7 ID-карт и пять паспортов.

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