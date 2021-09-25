Главнокомандующий ВСУ: Российские военные массово не возвращаются в пункты дислокации после учений «Запад-2021» 1 25.09.2021, 17:17

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По словам генерал-лейтенанта, батальонно-тактических групп было 19.

Украинское командование не фиксирует массового возвращения батальонно-тактических групп армии России на места постоянной дислокации, несмотря на завершение российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью «Радіо Свобода».

По словам генерал-лейтенанта, батальонно-тактических групп, которые появились дополнительно во время проведения этих учений и на территории Беларуси, и на территории РФ, было 19. Залужный добавил, что они продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. По данным командующего, каждая такая группа насчитывает около тысячи человек.

«Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе», — уточнил он.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что некоторые военные возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в Государственную думу РФ, поэтому такие перемещения фиксируются, «но расслабляться совсем мы сегодня не можем».

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