Тайна «гаванского синдрома» 25.09.2021, 18:26

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Как к нему причастно ГРУ России и советские микроволны.

Американский Конгресс принял закон о компенсации жертвам "гаванского синдрома", который привел к серьезным проблемам со здоровьем. В настоящее время синдромом страдает около двухсот государственных служащих США. Первыми на него пожаловались сотрудники американского посольства на Кубе. Источник таинственного излучения пока не назван, но в Вашингтоне все увереннее указывают на Россию, пишет журналист «Радио Свобода» Владимир Абаринов.

В августе 2015 года после 56 лет отсутствия дипломатических отношений госсекретарь США Джон Керри заново открыл американское посольство в Гаване. В марте следующего года президент Обама нанес визит на Кубу. А в октябре сразу 16 сотрудников посольства пожаловались на непонятное недомогание. Чаще всего оно начиналось с неприятных звуков – то ли жужжания насекомого, то ли скрежета металла, то ли пронзительного визга. Человек чувствовал невыносимую головную боль, тошноту, у него нарушалась координация движений. Головокружения, ухудшение слуха и разбитость жертва продолжала ощущать месяцы спустя. В числе пострадавших оказались и канадские дипломаты на Кубе.

Широкая публика узнала об этом почти через год. Тогда выяснилось, что еще в мае Вашингтон выдворил двух кубинских дипломатов. Внезапную хворь назвали "гаванским синдромом" и результатом "акустической атаки". Агентство AP сообщало: "После нескольких месяцев расследования должностные лица США пришли к выводу, что на дипломатов воздействовало высокотехнологичное устройство, работающее за пределами диапазона слышимого звука и размещенное внутри или вне их мест проживания. В настоящее время неясно, является ли это устройство оружием, применяемым для преднамеренного нападения, или оно используется в каких-то иных целях".

Правительство Кубы отрицало свою причастность к "инцидентам со здоровьем". Однако президент Дональд Трамп заявил, что уверен в виновности кубинских властей.

США сократили до минимума штат своего посольства в Гаване, перестали выдавать визы кубинцам и опубликовали предупреждение для американских граждан об опасности посещения Кубы. В октябре 2017 года Вашингтон потребовал отъезда еще 15 кубинских дипломатов. Госсекретарь Тиллерсон заявил, что решение принято в связи с тем, что "Куба не приняла надлежащих мер по защите наших дипломатов в соответствии со своими обязательствами по Венской конвенции".

Тогда же в прессе появились сообщения о том, что ученые сильно сомневаются в возможности создания акустического оружия. AP опубликовало запись звука, который слышали дипломаты, предупредив читателя, что прослушивание записи не представляет опасности. Запись будто бы была послана из Гаваны в штаб ВМС. Но официальные лица отказались подтвердить ее аутентичность.

Высказывалось мнение, что "гаванский синдром" – не что иное, как психосоматическое расстройство, то есть болезнь самовнушения, и следствие "массовой истерии". Но при обследовании пострадавших обнаружились физические изменения белого вещества головного мозга, которое служит проводником сигналов в центральной нервной системе (оно есть и в спинном мозге). Джеймс Льюис, бывший сотрудник Госдепартамента и эксперт по разведывательным технологиям, заявил, что, по его мнению, речь идет о подслушивающем устройстве, позволяющем улавливать на расстоянии вибрацию оконных стекол – операторы прибора могли перестараться с мощностью. Льюис напомнил о "проблемах со здоровьем" у дипломатов американского посольства в Москве в 70-е годы прошлого века.

В январе 2018 года на сенатских слушаниях по "гаванскому синдрому", которые проводил сенатор Марко Рубио, директор медицинского управления госдепартамента Чарльз Розенфарб отклонил теорию "массовой истерии". Когда речь зашла о прецедентах прошлого, Розенфарб подтвердил, что сотрудники американского посольства в Москве в свое время столкнулись с аналогичным синдромом.

РУБИО. Если это не какой-то вышедший из-под контроля элемент в правительстве Кастро, возможно, это третья страна. Какая третья страна хотела бы помешать американскому присутствию там? Логический вывод – это Россия и Владимир Путин. У нас есть задокументированные случаи аналогичных атак где-либо в мире во время Холодной войны?

РОЗЕНФАРБ. Полагаю, в конце 50-х и в 60-е годы были некоторые свидетельства того, что микроволновые лучи или излучение использовались против посольства США в Москве, и, кажется, это прекратилось в 1975 или 1976 году.

РУБИО. Значит, были некие микроволновые атаки против дипломатического присутствия США в Москве, начиная где-то с 50-х и кончая серединой 70-х.

РОЗЕНФАРБ. Сенатор, моей осведомленности не хватает, чтобы сказать, было ли это атаками или нет, но я знаю, что в этот период расследовались случаи возможного воздействия микроволнового излучения на людей.

Сведения доктора Розенфарба соответствуют действительности. Советские исследования в области воздействия на живые организмы микроволнового излучения крайне интересовали американскую разведку. Чаще других в этой связи называлось имя Юрия Григорьева, одного из пионеров радиобиологии, много занимавшегося изучением реакций центральной нервной системы на электромагнитные излучения. Исследования велись, в частности, в Пущинском центре биологических исследований АН СССР. В октябре 1972 года Разведуправление Министерства обороны США направило руководству доклад о достижениях коммунистического блока в этой области.

Авторы доклада отмечают, что "евроазиатские коммунистические страны" активно изучают воздействие радио- и микроволн на живые существа. Опыты проводятся на животных (собаки, кролики, крысы, мыши, лягушки, цыплята) и зародышах, ретроспективно исследуются случаи такого воздействия на человека. Устанавливается эффект воздействия различных доз излучения на состав крови и сердечно-сосудистую систему, клетки, центральную нервную систему, систему пищеварения, эндокринный аппарат, метаболизм, репродуктивную функцию, иммунную систему, органы зрения и слуха. Меры безопасности при проведении опытов, подчеркивается в докладе, в коммунистическом блоке приняты более строгие, чем на Западе.

В разделе о воздействии на центральную нервную систему перечислены симптомы, удивительно совпадающие с гаванским недугом. Наблюдается прежде всего ангиодистония, то есть расширение кровеносных сосудов, сменяющееся их спазмом. Организм отвечает головной болью, чувством переутомления, повышенным потоотделением, головокружением, нарушением менструального цикла, раздражительностью, перевозбуждением, напряжением, сонливостью, бессонницей, депрессией, чувством тревоги, забывчивостью и невозможностью сосредоточиться. Необратимых изменений головного мозга ученые не обнаружили, но для возвращения в нормальное состояние подопытным животным требовалось значительное время.

Американские дипломаты, аккредитованные в Москве, стали подозревать что-то неладное еще в 60-е годы. В июне 1967 на встрече в Глассборо президент Линдон Джонсон впервые затронул этот вопрос в беседе с советским премьером Алексеем Косыгиным. Ни малейшего эффекта этот демарш не возымел.

В 1975 жертвой излучения стал посол Уолтер Стессел: у него начались приступы тошноты, произошло кровоизлияние в глаза. Стессел потребовал от Вашингтона принять меры против "московского сигнала", как прозвали этот феномен дипломаты. В декабре состоялся телефонный разговор госсекретаря Генри Киссинджера с советским послом в Вашингтоне Анатолием Добрыниным.

КИССИНДЖЕР. Сейчас в наше посольство поступает три сигнала. Количество часов, в течение которых они действуют, удвоилось по сравнению с тем, что было раньше.

ДОБРЫНИН. Вы шутите.

КИССИНДЖЕР. Я серьезен.

ДОБРЫНИН. Вы сказали вдвое против прежнего? Насколько дольше, приблизительно?

КИССИНДЖЕР. Теперь это происходит в течение 18-19 часов в сутки, в раньше было 10.

ДОБРЫНИН. Вижу, вы прибегли к крайним средствам. Даже президента и Брежнева сюда вмешали. По-моему, это нечестно, но замечательно. Я теперь жду ответа от Брежнева.

КИССИНДЖЕР. Мы должны будем отозвать Стессела из-за его болезни.

ДОБРЫНИН. Даже так...

КИССИНДЖЕР. Мы пытаемся не разглашать это дело.

В феврале 1976 New York Times сообщила, что Москва признала факт облучения посольства из дома напротив, но утверждала, что лучи предназначены для того, чтобы вывести из строя антенны на крыше, которые, в свою очередь, занимаются перехватом советских коммуникаций. Корреспондент газеты поговорил с двумя бывшими послами в Москве, Фоем Колером и Джейкобом Бимом. Первый возглавлял дипмиссию США в СССР в 1962-1966, второй – в 1969-1973 годах. Оба рассказали, что заявляли советскому правительству протесты по поводу излучения. По словам Бима, это делал и его предшественник Льюэллин Томпсон. После его протеста, сказал Бим, уровень излучения снизился.

Вместе с тем пресс-служба посольства опровергла сообщения о связи самочувствия посла с излучением: "Посол чувствует себя прекрасно, у него плотный график, он ведет активный образ жизни, не проходил и не проходит в настоящее время какой-либо курс лечения".

В сентябре 1976 Стессел покинул пост в Москве. Он уже тогда страдал лейкемией и умер от нее в возрасте 66 лет. В докладе военной разведки США отмечается, что микроволновое излучение приводит к нарушению кроветворной функции организма, снижению количества лейкоцитов, снижению уровня гемоглобина и повышает свертываемость крови.

Лондонская Daily Mail недавно напомнила, что на самом деле от разных форм рака умерли три бывших американских посла в Москве, не достигнув 70-летнего возраста: помимо Стессела, это Чарльз Болен и Льюэллин Томпсон. Объективности ради стоит добавить, что посол работает не в здании посольства на улице Чайковского (ныне Новинском бульваре), а в собственной резиденции Спасо-Хаус на Арбате.

В августе 1977 года в здании посольства вспыхнул пожар. Огонь обрушил крышу и три верхних этажа. В Москве тогда о "гиперболоиде", установленном в доме через дорогу от посольства, не болтал только ленивый. В марте 1991 посольство снова загорелось.

Подожгли ли его лучами из дома напротив? Я сам тогда жил в этом доме номер 18 на верхнем, 10-м этаже – правда, окнами во двор. Над нами располагался чердак, куда вела лестница, перегороженная запертой железной ажурной дверью. На чердаке много топали в неурочное время, и как-то само собой подразумевалось, что там располагается пункт наблюдения за посольством. Однажды рабочий-ремонтник обнаружил дверь на чердак незапертой, решил полюбопытствовать, но был задержан двумя обитавшими на чердаке решительными дамами с пистолетами. Ему долго пришлось давать объяснения, стоя лицом к стене.

Вернемся в наши дни. В январе 2019 года британский профессор и аспирант Калифорнийского университета в Беркли предложили новую версию: источником неприятных звуков были вест-индские короткохвостые сверчки (Anurogryllus celerinictus), у которых как раз в это время года наступает брачный период. Вывод был сделан на основании аудиозаписи, добытой AP. Все вздохнули с облегчением. Большая американская пресса стала публиковать насмешливые комментарии об очередной теории заговора. Но к этому времени уже было установлено, что никакого внешнего источника звука не существовало, иначе его слышали бы и другие – жертвы "гаванского синдрома" слышали воображаемый звук. Кроме того, заболевать стали дипломаты и сотрудники американских спецслужб в других странах. Например, сотрудник ЦРУ с 26-летним стажем Марк Полимеропулос почувствовал острое недомогание в декабре 2017 года в Москве.

Он проснулся ночью в номере отеля от головокружения и попытался встать:

- Я не мог удержаться на ногах. Меня тошнило. В ушах страшно звенело. Я понимал, что со мной произошло что-то по-настоящему плохое.

Врачи отказались признать его хворь "гаванским синдромом". У него диагностировали затылочную невралгию – ущемление затылочного нерва вследствие травмы или спазма. В итоге Полимеропулосу, человеку, не раз побывавшему в "горячих точках", пришлось уволиться из ЦРУ.

Для протокола в администрации придумали специальный термин – "случаи аномального ухудшения здоровья". Случаев этих становилось все больше на всех континентах за исключением Антарктиды. Пресса сообщала, что воздействию излучения подверглись люди на американской земле, причем отнюдь не первые попавшиеся. Один сотрудник Совета национальной безопасности почувствовал "гаванский синдром" в непосредственной близости от Белого Дома, направляясь с автостоянки в Западное крыло, другая – прогуливая собаку в пригороде Вашингтона, причем первой не по себе стало собаке. Еще один случай произошел в Майами – там пострадавших было сразу несколько, и все сотрудники администрации, никого лишнего "луч" не захватил. Ясно, что излучение было избирательным, узконаправленным. По предположениям некоторых экспертов, цель злоумышленников заключается не в том, чтобы нанесли ущерб здоровью людей, а в том, чтобы скачать данные с их мобильных устройств.

Этим летом источники в разведсообществе США настойчиво намекали, что на такое способна только одна страна и только одно ее учреждение – военная разведка России. В середине июня, перед саммитом президентов Путина и Байдена в Хельсинки журналисты интересовались у госсекретаря Энтони Блинкена, намерена ли американская сторона поднять тему "гаванского синдрома".

– Конгресс критиковал Госдепартамент – прежний Госдепартамент Трампа – и ЦРУ за недостаточные меры защиты наших дипломатов и сотрудников разведки, а также за то, что это могло произойти вследствие применения направленной микроволновой энергии, начало которому положила Россия. Возможно, это загадка, которую президент мог бы затронуть с Владимиром Путиным и попытаться разгадать?

– Президент и я твердо намерены разобраться в этом. Моя обязанность номер один как государственного секретаря – защищать людей, находящихся на дипломатической и государственной службе, которые представляют нашу страну во всем мире. И нам нужно знать, что произошло, нам нужно знать, кто несет ответственность, и мы должны убедиться, что у нас есть меры по защите наших людей. Президент приказал нам провести тщательное общегосударственное расследование, чтобы добраться до причины. У нас пока нет ответа. Мы не знаем точно, кто виноват и что именно было сделано. Мы знаем, что имело место более двухсот случаев начиная с 2017 года. Мы знаем, что в результате пострадали люди.

Из этого интервью американцы впервые узнали число пострадавших. А из интервью директора ЦРУ Уильяма Бернса – что половину этого числа составляют сотрудники разведки и их ближайшие родственники. Бернс подвел интервьюера к мысли, что виновником атак могла быть только одна страна на свете.

Год назад Национальная академия наук в очень обширном отчете предположила, что наиболее правдоподобная теория – это некая форма направленной энергии, и таким образом сужается число потенциальных подозреваемых, которые, учитывая историю вопроса, могли бы применить это и иметь возможность делать это более чем в одной части мира.

Но сам этого вывода не сделал.

– Это Россия?

– Может быть, но я, честно говоря, не могу – не хочу ничего предполагать, пока мы не придем к более определенным выводам, кто это может быть.

Спустя несколько дней президент Байден встретился с сотрудниками разведслужб и заверил их, что будет сделано все возможное для их защиты и для того, чтобы раскрыть тайну.

- Для меня как президента наивысший приоритет – безопасность всех американцев, включая тех, кто работает в нашем разведывательном сообществе. На этой работе вы берете на себя уникальный риск, и мы очень серьезно относимся к случаям аномальных нарушений здоровья, которые затрагивают сотрудников разведки, государственных служащих и их семьи. Моя администрация координирует общегосударственные усилия по реагированию на эти инциденты, потому что эта проблема требует, – требует! – чтобы все ведомства, включая все разведсообщество, работали сообща и безотлагательно.

Москва на все это отвечает насмешкой. 5 августа официальный представитель российского МИДа Александр Бикантов объявил все публикации на эту тему фейком, повторив анахронизм – версию о сверчках.

Однако 9 августа офис директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что директор провела совещание Объединенного совета разведслужб с тем, чтобы активизировать поиски причины "случаев аномального расстройства здоровья". Участники совещания выслушали "широкий круг экспертов" и решили придать расследованию статус высшего приоритета.

Обе палаты Конгресса принялизакон о помощи жертвам "гаванского синдрома" единогласно. Президенту осталось его только подписать.

Между тем сообщается, что госсекретарь Блинкен имел на днях крайне неприятную встречу с сотрудниками своего департамента, недовольными тем, что ведомство долго замалчивало проблему, а когда она все же получила огласку, преуменьшало ее серьезность.

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