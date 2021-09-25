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В Вашингтоне прошел саммит «четверки» с участием лидеров США, Индии, Австралии и Японии

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  • 25.09.2021, 18:42
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В Вашингтоне прошел саммит «четверки» с участием лидеров США, Индии, Австралии и Японии

О чем договорились страны?

В Вашингтоне в пятницу, 24 сентября, состоялся саммит «четверки» (Quad summit). Участниками дискуссии по безопасности стали лидеры США, Индии, Австралии и Японии. Об этом сообщили в Белом доме, обнародовав совместное заявление стран, пишет nv.ua>

Президент США Джо Байден принимал у себя премьер-министра Индии Нарендру Моди, премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и премьер-министра Японии Йосихиде Сугу. Встреча лидеров длилась около двух часов.

Поводом для саммита они назвали возможность переориентировать себя и мир на Индо-Тихоокеанский регион, где обостряется политическое противостояние. В совместном заявлении представители США, Индии, Австралии и Японии подчеркнули поддержку верховенства права, свободу судоходства и перелетов, мирное разрешении споров, демократические ценности и территориальную целостность государств.

Страны договорились углубить сотрудничество по борьбе с COVID-19, в частности увеличить производство и доступ к вакцинам с доказанной высокой эффективностью.

Основанная лидерами инициатива Quad Vaccine Partnership должна помочь расширить доступ к прививкам: увеличить производство определенных вакцин, жертвовать вакцины из собственных партий и тому подобное.

В общем страны договорились вместе пожертвовать более 1,2 миллиарда доз препаратов во всем мире, добавив их к дозам, которые уже финансировали через глобальную инициативу COVAX.

Также «четверка» договорилась в частности о инфраструктурном партнерстве, развитие сотрудничества в области новых технологий и кибербезопасности (в частности партнерство по 5G), объединении усилий по борьбе с климатическими изменениями и развитии в космических и научных сферах.

О Китае во время встречи прямо не говорили, однако лидеры страны заверили, что готовы противостоять «любому давлению, которое будут оказывать на кого-то из нас», пишет The Guardian.

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