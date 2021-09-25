В Москве после акции КПРФ протестующие пошли к Кремлю и зданию Госдумы 3 25.09.2021, 19:01

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Протестующие скандировали «Путин — вор».

В Москве несколько десятков человек, участвовавших в акции КПРФ на Пушкинской площади, направились к Красной площади и зданию Госдумы. Полиция задержала одного из активистов, передает «Дождь».

Протестующие скандировали «Путин — вор», «ФСБ — позор России» и «Свободу политзаключенным».

К зданию Госдумы подъехали автозаки. Позже полиция начала оттеснять людей с Красной площади.

Напомним, днем 25 сентября сторонники КПРФ собрались на акцию против фальсификаций выборов в Госдуму. Полицейские предупреждали собравшихся о том, что собрание не согласовано, однако никого не задерживали.

После акции депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что такая же акция запланирована в следующую субботу, 2 октября.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пропустил акцию из-за участия во встрече лидеров парламентских партий с Путиным. По словам Рашкина, Зюганов хочет донести позицию коммунистов президенту РФ.

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