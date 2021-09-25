Экс-дипломат: Между Лукашенко и Путиным есть противоречия 1 25.09.2021, 19:23

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Фото: Getty Images

Что сейчас происходит в МИД Беларуси?

Белорусский экс-дипломат и политический аналитик Павел Слюнькин рассказал «Немецкой волне» об отношении Брюсселя к белорусскому кризису и ожиданиях белорусов от нового правительства ФРГ.

До сентября 2020 года Павел Слюнькин был сотрудником управления Европы министерства иностранных дел Беларуси. Из-за своей гражданской позиции в связи с протестами после президентских выборов в Беларуси он уволился и сейчас является аналитиком Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Находясь в Берлине, экс-дипломат дал интервью, в котором объяснил, как в ЕС смотрят на белорусскую проблему.

— Год назад вы ушли из МИД Беларуси. Почему?

— Мой уход из министерства иностранных дел был запрограммирован еще тогда, когда я в него пришел. Мне хотелось помогать стране в развитии тренда на балансирование во внешней политике, который наблюдался в Беларуси с 2014 по 2020 годы.

B 2020 году политизация населения привела к тому, что власть начала сбивать гражданскую активность так, как умеет — репрессивными методами. И я решил не предавать себя.

— Вы не единственный, кто ушел из МИД. Министр иностранных дел Владимир Макей говорил о 5-6 процентах уволившихся сотрудников. Оппозиция сообщала о нескольких десятках человек.

— Первыми вынудили уволиться людей, которые делали публичные заявления — осудили насилие, высказались за внутренний диалог, призвали к тому, чтобы выборы в Беларуси были проведены честно.

Вторая волна коснулась людей, которые ставили подписи в поддержку альтернативных кандидатов или были замечены в какой-то другой политической активности.

И третья волна, которая до сих пор продолжается, — система пытается очистить себя от тех, кто считал голоса на выборах 2020 года в посольствах.

— Не боялись ли дипломаты поддерживать протесты?

— Все белорусы прекрасно понимали, на какой риск идут. Они знали, что авторитарная система будет мстить. Но перед людьми встал вопрос человеческого достоинства. И каждый для себя делал выбор сам.

В итоге сотрудники МИД разделились на тех, кто осмелился поддержать протесты, и тех, кто, несмотря на то, что не поддерживает нынешнюю власть, продолжил работать. Но учитывая то, в какой системе они живут, осуждать вторых несправедливо.

— Что ожидает от выборов в Германии белорусское гражданское общество?

— Гражданское общество ожидает, что предательства со стороны Германии не будет, что она будет последовательна, особенно с учетом того веса, который Германия имеет в Евросоюзе, и что немецкие политики будут готовы вкладывать свое время и свой политический капитал во имя прогресса в Беларуси.

Белорусский кейс очень сложный. Он часто видится европейским политикам как нерешаемый. Им проще переключиться на другую проблему. В итоге белорусы остаются один на один с режимом. Эти волны белорусско-европейских отношений мы проходили не раз.

— В ЕС считают, что проблему с Лукашенко нельзя решать без Путина...

— У Лукашенко и Путина разные цели. Белорусско-российские отношения нужно рассматривать более комплексно. У президента России свои интересы, которые заключаются в расширении собственной власти, а у Лукашенко задача сохранить свои инструменты контроля.

Между Лукашенко и Путиным есть противоречия. Главная задача ЕС — нащупать эти противоречия и углублять их. Это позволит ЕС расширять свой набор инструментов влияния.

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