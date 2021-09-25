«Пример Польши показывает, что забастовка - действенный инструмент заставить власть считаться с большинством» 1 25.09.2021, 20:46

Фото: ТАСС

Стачки на заводах и шахтах парализовали польскую экономику в 1980-ом.

Пример Польши показывает, что забастовка является действенным инструментом заставить власть считаться с мнением большинства, пишет политолог Дмитрий Болкунец.

Утром 14 августа 1980 года 16 тысяч рабочих судоверфи в Гданьске начали забастовку. Последовавшие за ней стачки на других заводах и шахтах парализовали польскую экономику.

Межзаводской забастовочный комитет сформулировал 21 требование забастовщиков и вывесил их на заводских воротах.

31 августа 1980 года, после 18 дней забастовки на Гданьской судоверфи и других 700 предприятиях по всей Польше, после 8 дней переговоров Межзаводского забастовочного комитета с представителями власти были подписаны исторические соглашения.

Коммунистические власти дали согласие, в частности, на создание новых, независимых, самоуправляемых профсоюзов, право на забастовку, строительство памятников жертвам протестов декабря 1970 г., трансляцию воскресных месс в эфире Польского радио и ограничение цензуры. Они обязались также опубликовать в течение нескольких месяцев основные положения экономической реформы.

Напомним, что в конце августа лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил предзабастовочноe состояниe.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».