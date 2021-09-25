В одном из минских домов с апреля живут без горячей воды, отопления и газа 25.09.2021, 20:57

В минской четырехэтажке уже несколько месяц— капремонт.

В четырех минских домах неподалеку от проходной МАЗа идет капремонт. Причем в одной из четырехэтажек работы ведутся с апреля: во всех квартирах там нет газа, а до вчерашнего дня не было и отопления. В пятницу, 24 сентября, местные рассказали Onliner, в каких условиях живут, а в ЖКХ прокомментировали, в чем дело.

Проблемы в доме №1

Четырехэтажки примечательные, они прописаны по улице Центральной, номера домов — 1, 2, 3 и 4. Дома 1937 года постройки, но в районном ЖКХ говорят, что капремонт тут впервые. Работы в домах на разных стадиях.

Самые серьезные неудобства сейчас у жителей дома №1, где ремонт тянется с весны. Фасад уже выглядит вполне прилично, но вход в подъезды до сих пор по деревянным мостикам — полы вскрыты.

Квартира Светланы — на четвертом этаже:

— Капремонт в нашем доме начался в апреле, по договору должен был закончиться в июле. Но уже сентябрь, а у нас до сих пор нет горячей воды, отопления, газа.

Женщина живет с дочкой, от холода спасаются с помощью постоянно включенного обогревателя.

Фото: onliner.by

— Муж после больницы уехал к маме: для выздоровления особенно нужны удобства.

Тяжелее всего, пожалуй, приходится жителям первого этажа. Например, в квартире Софьи Томашевны такая обстановка, что пожилая женщина спасается от разгрома на даче, там пока и живет.

— Когда зашли рабочие в апреле в квартиру, так сразу вырезали дырку в полу. А со временем отключили почти все удобства. Во время работ в стенах пробили дырки, но до сих пор никто не пришел замазать-заштукатурить, — недовольна женщина.

Фото: onliner.by

Часть батарей в квартире Софьи Томашевны уже повесили на место, часть — нет. Пока в квартире холодно.

Еще один местный житель Владимир уже подсчитывает убытки.

— Я купил эту квартиру два года назад. Тогда по моему заявлению приезжали газовики, по проекту поставили мне новую колонку. А теперь капремонт — и пришлось все разрушить. Испортили мне потолок, снимали кое-где плитку — похоже, все это исправлять тоже за мой счет.

Фото: onliner.by

Некоторые жители дома прикупили газовые горелки, на них готовят еду

Что с другими домами?

Илья из дома №3 рассказывал утром в пятницу, что отопление в его квартире уже включили, а вот готовить до сих пор приходится в микроволновке, нормально пользоваться ванной нельзя. При этом мужчина опасается, что длительный ремонт все-таки не решит очень важных проблем.

— Возле нашего дома часто прорывало теплотрассу, пока не могу добиться ответа, будут ли чинить ее, — говорит Илья. — Во время затоплений у меня в квартире из-под пола парило так, что из досок вылезала смола. Из-за этих аварий за шкафом появилась плесень.

Фото: onliner.by

Дома под номерами два и четыре на Центральной пока с отоплением и газом, но их жители уже напуганы опытом соседей.

— А нам все это глубокой осенью придется пережить, — недовольны люди.

Жители домов сходятся во мнении, что капремонт был нужен, но дело как-то слишком тяжело идет.

Что говорят в ЖКХ?

Главный инженер ЖКХ Заводского района Александр Исаков в пятницу уверил, что в большинстве квартир дома №1 отопление подключат в тот же день.

— В таких домах своеобразное расположение стояков: там нет подвалов, магистрали расположены прямо под полом на первых этажах. Чтобы запустить отопление, нужно попасть в каждую квартиру на первом. Были проблемы с доступом в некоторые, но мы договорились с хозяевами и отопление сегодня запустим.

Что же будет с теми, у кого в квартирах до сих пор батареи еще обрезаны? По словам Исакова, их подключат после общего запуска системы, как только договорятся с хозяевами о доступе в жилье.

Фото: onliner.by

Как вообще вышло, что капремонт в доме №1 так затянулся? Александр Исаков перечислил моменты, которые тормозили процесс. Например, долго разрабатывался проект по наружному газоснабжению.

— Еще в прошлом году во время капремонта мы сами разрабатывали весь проект: и по внутреннему газоснабжению, и по наружному, — говорит представитель ЖКХ. — Потом в Мингазе решили, что по наружному газоснабжению проект будут разрабатывать сами. Пока он не появился, мы не могли приступить к следующим работам.

Собеседник отмечает, что в домах проводится полная модернизация теплоузла с заменой теплообменников, после капремонта люди смогут обходиться без газовых колонок, и это плюс.

По информации Исакова, дом №1 могут подключить к газоснабжению уже к концу следующей недели.

— Вообще работы по дому осталось немного, мы рассчитываем, что уйдем с этого объекта уже дней через 10.

Специалист добавляет, что в части квартир пришлось на ходу корректировать проекты из-за перепланировок, которые были неузаконенными.

В домах, где капремонт закончится только в октябре, еще будут отключать газ. Отопление — тоже, но «это займет около дня», причем отключать постараются в «благоприятный по погоде период».

На вопросы жителей улицы Александр Исаков готов отвечать, в том числе во время прямой линии. Она пройдет уже сегодня, 25 сентября, с 9:00 до 12:00. Номер телефона — (8 017) 295-80-02. Есть у ЖКХ Заводского района Минска и специальный аккаунт в Viber (по номеру 8 044 513-91-33) для обращений по капремонту.

— В Viber можно писать о проблемах, прикрепляя фотографии, чтобы мы как-то оперативнее реагировали.

Постскриптум

Ближе к концу дня в пятницу горемычный дом №1 действительно стали подключать к отоплению, сообщили жители. В части квартир батареи стали теплыми. Впрочем, на Центральной вчера вечером не обошлось без ЧП. В нескольких квартирах в двух домах прорвало трубы.

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