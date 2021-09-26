Мужчина открыл в стрельбу в Сочи, где находится Лукашенко 26.09.2021, 8:03

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Выстрелы из пистолета прозвучали в центре города.

Мужчина открыл стрельбу на первом этаже торгового центра "Моремол" в Центральном районе Сочи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

Он отметил, что стрелка задержали сотрудники охранного предприятия.

"Во время стрельбы никто не пострадал", - подчеркнул собеседник.

По его словам, мужчина стрелял из пистолета.

Позже стало известно, что в сочинском торговом центре "Моремол" в субботу между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, оба участника конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции. Об этом сообщили "Интерфаксу" в УВД Сочи.

"Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх. (...) Мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших нет", - подчеркнул представитель УВД.

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