«Бродят по Экспобелу, утепляются»: минские рынки заполонили нелегальные мигранты 1 26.09.2021, 8:29

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Фото: AFP

Для перехода границы в пакетах у всех — толстые перчатки.

Подписчики телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» сообщают о большом количестве людей, похожих на мигрантов, на минских рынках и за МКАДом.

«Бродят по Экспобелу, утепляются. Для перехода границы в пакетах у всех толстые перчатки (скорее всего для колючей проволоки)», — пишут очевидцы.

На рыболовном рынке Ждановичи также заметили резкий наплыв людей арабской внешности, которые скупают дешевые палатки, спальные мешки, куртки, брюки, носки, сапоги. По словам продавцов, последнюю неделю они идут безостановочной чередой, и их постоянно сопровождает переводчик. Он помогает выбирать товар, а когда надо — переводит на арабскую и с арабской.

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