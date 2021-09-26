Мексиканские военные вторглись в США с марихуаной

Мексиканские военные вторглись в США с марихуаной1
- 26.09.2021, 8:37
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Их задержали.
Американские пограничники задержала группу из 14 мексиканских военнослужащих, которые случайно вторглись на территорию США, сообщает издание Mercury News (перевод — korrespondent.net).
Солдаты по ошибке пересекли границу утром 25 сентября возле моста, соединяющего мексиканский Сьюдад-Хуарес и американский Эль-Пасо.
Военнослужащие поехали в двух военных машинах неверным маршрутом и не поняли, что покинули территорию своей страны, говорится в сообщении. Американская сторона задержала их на несколько часов, после чего они вернулись назад в Мексику, когда за ними приехали офицеры мексиканской армии.
Отмечается, что у одного из задержанных нашли небольшое количество марихуаны для "личного пользования". Сообщается, что военнослужащий, у которого были найдены наркотики, понес наказание.