Названы самые «жадные» белорусские банки

Названы самые «жадные» белорусские банки2
- 26.09.2021, 8:41
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Кто больше всего зарабатывает на переводах своих же клиентов?
В Беларуси 24 банка. Каждый из них хочет привлечь к себе клиентов и удержать уже существующих. Для удержания клиентов, банки придумывают различные акции, выгоды, удобства. Ведут активную рекламу, доказывая, что именно их кредиты самые выгодные, а вклады самые доходные. Однако некоторые банки хорошо зарабатывают на переводах собственных пользователей.
Список самых жадных банков, в плане переводов, составил infobank.by. Ни один из этих банков не осуществляет переводы на собственных веб-сервисах между своими клиентами без комиссии. Ниже представлена таблица с краткими данными.