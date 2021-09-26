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Названы самые «жадные» белорусские банки

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  • 26.09.2021, 8:41
  • 10,266
Названы самые «жадные» белорусские банки

Кто больше всего зарабатывает на переводах своих же клиентов?

В Беларуси 24 банка. Каждый из них хочет привлечь к себе клиентов и удержать уже существующих. Для удержания клиентов, банки придумывают различные акции, выгоды, удобства. Ведут активную рекламу, доказывая, что именно их кредиты самые выгодные, а вклады самые доходные. Однако некоторые банки хорошо зарабатывают на переводах собственных пользователей.

Список самых жадных банков, в плане переводов, составил infobank.by. Ни один из этих банков не осуществляет переводы на собственных веб-сервисах между своими клиентами без комиссии. Ниже представлена таблица с краткими данными.

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