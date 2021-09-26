Обнаружены «сверхмощные» антитела против нескольких штаммов COVID-19 26.09.2021, 8:48

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Они блокируют и разновидность «Дельта».

Технология, разработанная в Медицинском центре Университета Вандербильта, привела к открытию «сверхмощного» моноклонального антитела против нескольких штаммов SARS-CoV-2, включая Дельта.

Антитело обладает редкими характеристиками, которые делают его ценным дополнением к ограниченному набору широко реактивных терапевтических антител.

Новое исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Технология, получившая название LIBRA-seq, помогла ускорить открытие антител, которые могут нейтрализовать SARS-CoV-2. Это также позволяет исследователям проводить скрининг антител против других вирусов, которые еще не вызывали заболевания человека, но имеют высокий потенциал для этого.

«Это один из способов проактивно создать репертуар потенциальных терапевтических средств» против будущих вспышек. Патогены продолжают развиваться, и мы в основном играем в догонялки», — сказал Ивелин Георгиев, доктор философии, директор программы Вандербильта по компьютерной микробиологии и иммунологии и заместитель директора Института инфекции, иммунологии и воспаления Вандербильта.

По его словам, необходим более проактивный подход, который прогнозирует будущие вспышки до того, как они произойдут, чтобы предотвратить повторение COVID-19, «или чего-то еще худшего в будущем».

В своем отчете Георгиев и его коллеги описывают выделение моноклонального антитела у пациента, выздоровевшего от COVID-19, которое «демонстрирует мощную нейтрализацию» против SARS-CoV-2. Оно также эффективно против штамма вируса, которые замедляют усилия по борьбе с пандемией.

Антитело имеет необычные генетические и структурные характеристики, которые отличают его от других моноклональных антител, обычно используемых для лечения COVID-19. Считается, что SARS-CoV-2 с меньшей вероятностью будет мутировать, чтобы избежать антитела, которого он раньше не «видел».

LIBRA-seq означает связывание В-клеточного рецептора со специфичностью антигена посредством секвенирования. Он был разработан в 2019 году Яном Сетлиффом, доктором философии, бывшим аспирантом лаборатории Георгиева, который сейчас работает в биотехнологической отрасли, и Андреа Шиаколас, нынешним аспирантом Вандербильта.

Сетлифф задался вопросом, сможет ли он нанести на карту генетические последовательности антител и идентичность конкретных вирусных антигенов, белков-маркеров, которые антитела распознают и атакуют одновременно и с высокой пропускной способностью. Цель состояла в том, чтобы найти более быстрый способ идентификации антител, которые будут воздействовать на конкретный вирусный антиген.

Георгиев проверил идею Сетлиффа с помощью основной лаборатории геномики VUMC, Vanderbilt Technologies for Advanced Genomics (VANTAGE), Общего ресурса проточной цитометрии Vanderbilt и Центра перспективных вычислений для исследований и образования (ACCRE) Университета Вандербильта. И это сработало.

«Три или четыре года назад было невозможно двигаться с такой скоростью, как сейчас. Многое изменилось за очень короткий период времени, когда дело доходит до открытия моноклональных антител, а также разработки вакцин», — сказал Георгиев.

«Если мы дадим вирусу достаточно времени, то возникнет так много других вариантов. Один или несколько из которых — за счет обхода существующих вакцин — могут быть даже хуже, чем штамм Дельта», — отметил он.

«Именно поэтому у вас должно быть как можно больше вариантов», — сказал Георгиев.

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