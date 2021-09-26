Пьяный водитель фуры въехал в Минск по встречной полосе: видео 7 26.09.2021, 9:11

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Иллюстрационное фото

Дальнобойщик пояснил, что вернулся из рейса и выпил 300 грамм коньяка.

Вчера сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД, обеспечивая безопасность дорожного движения на проспекте Дзержинского, увидели, как в город по встречке въезжает фура марки DAF. Инспекторы попытались остановить нарушителя, однако тот продолжил движение дальше, сообщает onliner.by.

Спустя несколько минут милиционерам удалось остановить грузовик.

— За рулем находился мужчина, по его внешнему виду было понятно, что он пьян. Водителя доставили на освидетельствование. Концентрация алкоголя в его организме составила 1,77 промилле, — сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Позже дальнобойщик пояснил, что сегодня вернулся из рейса и выпил 300 грамм коньяка. Нарушителя инспекторы доставили в вытрезвитель. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

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