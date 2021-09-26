В Мьянме на протест против хунты вышли буддийские монахи 26.09.2021, 9:16

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Шествие в красных одеждах прошло по улицам города Мандалай.

Десятки буддийских монахов в Мьянме в субботу, 25 сентября, вышли на протест против захватившей власть в стране военной хунты. Облачившись в красную кашаю (традиционную одежду буддийских монахов), они устроили шествие по улицам города Мандалай, требуя освободить политических заключенных, сообщает dw.com.

"Любящие истину монахи стоят на стороне народа", - заявил один из участников акции агентству AFP. Другой участник пояснил журналистам, что монахи решились выйти на улицы, зная, что в монастырях они больше не находятся в безопасности. "Нас в любой момент могут застрелить или бросить в тюрьму", - подчеркнул он.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля 2021 года, объявив чрезвычайное положение сроком на один год. Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков при этом были арестованы.

По данным ООН, с начала протестов против хунты в Мьянме более 1100 человек погибли от рук разгоняющих эти акции силовиков. Более 8400 человек были помещены под стражу.

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