«На улице +5. В больницах и детсадах холодно так, что просто ужас» 2 26.09.2021, 10:00

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Белорусы рассказали о провальном начале нового отопительного сезона.

Резкое похолодание в сентябре вынудило коммунальщиков ранее начать очередной отопительный сезон. В ЖКХ заверили, что в целом к этому готовы. Однако читатели belsat.eu сообщают, что не везде отопление подключили по графику.

Минск

Минское городское жилищное хозяйство сообщило, что отопление в столице запускается в соответствии с графиком. Однако минчане рассказали, что зачастую отопление включали с опозданием.

«Тепла в квартире в Малиновке так и не дали. По графику Мингорисполкома, должны были дать вчера. Сейчас в квартире 16,5 градусов».

«Не выполняется график подключения отопления, размещенный на сайте Мингорисполкома. Дома в Малиновке, которые должны были подключить к отоплению 23-го дня, все еще не подключили».

«В Лошице тоже не дали тепла по графику, в квартирах холодно. Что это? Просто не согласовали график с коммунальщиками, или коммунальщики устроили демарш? Просто нет людей, чтобы выполнить график? Или не готово оборудование?»

Минчане сообщают, что коммунальщики нарушают график подключения к отоплению и в пользу жильцов. В некоторых домах Юго-Запада тепло дали на день раньше графика Мингорисполкома.

На фоне холодов актуальными стали и выключения горячего водоснабжения.

«В районе Веснянки целый день отсутствует горячая вода. В службу 115 дозвониться совершенно невозможно. С 9 утра пропала вода, потом сказали, что горячая есть, но из крана течет холодная. Хорошо, что отопление включили»

Могилев

Проблемы с горячей водой и отоплением наблюдаются не только в столице. Из-за прорыва теплосети в двух крупных спальных районах Могилева (8-й Кирпичный и 30 лет Победы) двое суток не было горячей воды и тепла. Жильцы утверждают, в некоторых квартирах влажность такая, что обои отстают от стен.

«В 115 сначала обещали, что устранят поломку вчера, затем – что справятся сегодня до 5 вечера, а теперь уверяют, что все будет готово к 9 утра завтра. Если за пятницу не сделают, дальше будут выходные, и придется ждать новой недели».

Барановичи

Без горячей воды и отопления остались и жители Барановичей. Там за целое лето коммунальщики не успели сделать врезку новой инженерной сети микрорайона Северный-2 в магистраль ТЭЦ. В результате эта работа выполняется сейчас, поэтому жильцы на 10 дней остались без горячей воды и отопления.

«На улице +5. В больницах, детских садах, школах холодно так, что просто ужас. У детей мерзнут руки на уроках. И это в то время, когда свирепствует коронавирус и началась новая волна заболеваний».

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