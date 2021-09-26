Путин приготовил для Лукашенко должность пожарника в Сибири? 17 26.09.2021, 11:00

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Президент России сделал неожиданное заявление по теме «сочинского узника».

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями политических партий, он часто встречается с Лукашенко и в ближайшее время намерен встретится еще раз. По словам Путина, он намерен обсудить с Лукашенко тему борьбы с лесными пожарами и изучить опыт Беларуси в этом направлении, пишет «Ежедневник».

«Возьмем все самое лучшее», - заявил президент России. При этом Путин не пояснил, зачем для обсуждения темы лесных пожаров необходимо встречаться именно с Лукашенко. Ведь это вполне можно было бы обсудить на уровне ведомств – Минлесхоза и МЧС. Встреча на «высшем уровне» здесь точно не нужна.

Отметим, что наибольшее по площади лесные пожары в РФ бушевали в этом году в Сибири, в частности в республике Саха (Якутия).

Напомним, что Лукашенко сейчас находится с необъявленным визитом в Сочи. Пропаганда Таракана старается скрыть этот факт от белорусов.

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