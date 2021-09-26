Пришло время расставить все точки над «i»1
- Телеграм-канал «Баста!»
- 26.09.2021, 9:40
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Общенациональная забастовка — отличный для этого инструмент.
Пришло время расставить все точки над «i». Ведь неспроста именно мы, беларусы, сохранили эту букву в своём алфавите.
Говоря о событиях в нашей стране, мы, для описания ситуации и захвативших власть, используем неподходящие слова.
На самом деле то, что у нас сейчас — это лже-государство, которое состоит из как-бы-чиновников-марионеток, контролируемых псевдо-президентом.
И вся эта якобы-структура принимает в собственных, корыстных целях анти-законы против белорусов.
Нам нужно принять решение: мы либо миримся с преступниками у власти, либо выгоняем эту шайку воров и наказываем по-справедливости! Общенациональный страйк — отличный для этого инструмент. Давайте уже забьем последний гвоздь в гроб диктатуры!
Жыве Беларусь!
Телеграм-канал «Баста!»