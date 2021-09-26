Пришло время расставить все точки над «i» 1 Телеграм-канал «Баста!»

26.09.2021, 9:40

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Фото: ТАСС

Общенациональная забастовка — отличный для этого инструмент.

Пришло время расставить все точки над «i». Ведь неспроста именно мы, беларусы, сохранили эту букву в своём алфавите.

Говоря о событиях в нашей стране, мы, для описания ситуации и захвативших власть, используем неподходящие слова.

На самом деле то, что у нас сейчас — это лже-государство, которое состоит из как-бы-чиновников-марионеток, контролируемых псевдо-президентом.

И вся эта якобы-структура принимает в собственных, корыстных целях анти-законы против белорусов.

Нам нужно принять решение: мы либо миримся с преступниками у власти, либо выгоняем эту шайку воров и наказываем по-справедливости! Общенациональный страйк — отличный для этого инструмент. Давайте уже забьем последний гвоздь в гроб диктатуры!

Жыве Беларусь!

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