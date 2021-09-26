Стратегический беспилотник США более 14 часов проводил разведку у границ РФ и Беларуси: что известно 1 26.09.2021, 10:04

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Иллюстрационное фото

Аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk провел многочасовой полет у западных границ Российской Федерации и Беларуси. Об этом свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов, сообщает sprotyv.info.

Дальний тяжелый беспилотник США, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, первоначально совершил пролеты вдоль границ Псковской и Ленинградской областей РФ, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а затем более семи часов курсировал к северу от Калининградской области в небе Литвы.

В ходе выполнения задания он также пролетел вдоль западной границы Беларуси и несколько часов барражировал к северо-западу от страны в литовском и латвийском воздушном пространстве.

В общей сложности Global Hawk находился у рубежей РФ и Беларуси около 14 часов.

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