«Беларуськалий» находится на грани коллапса перед декабрьскими санкциями 7 26.09.2021, 10:17

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Протестные настроения распространяются даже среди руководителей.

«Беларуськалий» — на грани коллапса перед декабрьскими санкциями. Денег на новое оборудование нет!

Об этом сообщил Стачком ОАО «Беларуськалий».

Руководство всеми силами пытается успеть выполнить обязательства по контрактам до начала действия санкций США — 8 декабря.

Для этого и без того далеко не свежее оборудование используется на износ, а запчастей нет, так как заграничные фирмы отказываются поставлять их, чтобы не попасть под вторичные санкции в будущем.

Дошло до того, что на всем предприятии отсутствует лента для конвейеров, поэтому их латают огрызками старой или тем, что попадется под руку.

На некоторых рудоуправлениях начальство информирует рабочих, что предприятие будет стабильно работать до конца сентября, а «дальше увидим».

На неделе гендиректор встречался с бригадирами очистных и проходческих комплексов на предмет забастовочных настроений. На вопрос «как мы будем жить в следующем году» он ответил: «Пока этот не закончился».

Некоторые руководители возмущены положением дел и прямым текстом говорят, что нелегитимный ведет предприятие к развалу.

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