Врачи назвали группу крови, наиболее защищенную от коронавируса 1 26.09.2021, 10:32

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Также стало известно, с какой группой чаще всего заболевают COVID-19.

Известный российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, как группа крови может повлиять на развитие различных заболеваний, сообщает kp.by.

Так, по словам врача, язва желудка чаще всего встречается у людей с первой группой крови, рак – желудка – у обладателей второй группы крови. Раку поджелудочной железы чаще подвержены представители третьей и четвертой групп крови.

Что касается коронавирусной инфекции, то, по наблюдениям Мясникова, ею чаще болеют люди со второй группой крови, а вот те, у кого первая группа, наиболее защищены от ковида.

Но при этом врач сказал, что есть люди, которые вообще никогда не заболеют ковидом, и это не только первая группа. А есть и наоборот суперуязвимые люди – те, у кого в организме большое количество рецепторов, которые реагируют на коронавирус. Таких людей немного, но они меньше всего защищены от коронавирусной инфекции и летальных исходов от нее.

Рассказал Мясников и о генетике, которая влияет на продолжительность жизни.

- Она настолько сильная, что как ты ни гробишь себя, генетика побеждает. И все, кто дожили за сто лет, это люди, которым повезло выиграть в эту генетическую лотерею, - говорит врач. Он заметил, что у тех, кто имеет прямых родственников, проживших 100 и более лет, в 17 раз больше вероятность дожить до такого возраста, чем у остальных.

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