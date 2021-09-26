«Немногие были готовы на это»: украинская разведка провела успешную операцию в Афганистане 3 26.09.2021, 10:58

3,334

Иллюстрационное фото

Профессионализм украинцев высоко оценили западные партнеры.

Украина 23 сентября спасла еще почти 100 человек из захваченного талибами Афганистана. Газета The New York Times публикует в эти выходные фактически восторженный материал о ходе последней операции украинской разведки в Афганистане. НВ предлагает ознакомиться с его пересказом.

Утром 16 сентября сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины готовились к вылету в Кабул, откуда должны были эвакуировать около 100 человек — украинцев и афганцев, которые находятся в зоне риска. Они осуществляли подобные спасательные миссии с момента захвата столицы Афганистана талибами, однако эта была первой, с тех пор как американские войска покинули страну.

Перед отправкой в Афганистан команда украинских военных собралась в круг возле аэропорта Борисполь. Они передавали друг другу бутылку виски — своеобразный ритуал, который должен был успокоить нервы.

Перед посадкой в самолет старший офицер сообщил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову о гарантиях от талибов: мол, самолет может приземлиться в международном аэропорту Кабула и остаться там, пока эвакуированные садятся на борт, а затем безопасно вылететь — процесс должен был занять несколько часов.

«Вы им верите?» — спросил бригадный генерал Буданов.

В конце концов для возвращения команды в Киев понадобится семь дней, две поездки в Кабул и нервные переговоры с талибами. Украинцы эвакуировали 96 людей, в том числе группу студентов университета, спонсируемого Ватиканом, и трехлетнего мальчика, раненого во время теракта в кабульском аэропорту в прошлом месяце.

Переговоры с талибами

Как пишет газета, для Украины это был неудачный курс на борьбу с правительством Талибана, который на протяжении нескольких дней отказывался освобождать людей. Боевики неоднократно меняли условия соглашения об эвакуации.

Как только украинский самолет приземлился в Кабуле 16 сентября представители талибов заявили, что не позволят эвакуированным сесть на борт без письменного обращения украинского правительства в адрес «Исламского эмирата Афганистан».

По словам Буданова, это можно трактовать как акт признания их правительства, что украинская сторона категорически отказывается делать.

Самолет вернулся в Киев, прежде чем снова вылететь в Кабул 19 сентября. Военные ждали, пока команда на местах и официальные лица в Украине вели напряженные переговоры с чиновниками Талибана.

«Самая большая сложность заключалась в том, что не было иерархии власти. Каждый человек, который имеет хоть какой-то признак своего статуса, уверен, что он знает, что лучше. На решение каждого вопроса ушло много времени», — сказал один из украинских офицеров, участвовавших в операции, на условиях анонимности.

Даже, на первый взгляд, незначительные несогласия могли разрушить всю миссию. Украинцы создали печатный список имен эвакуированных, где каждая семья была выделена разным цветом. Талибан отказался принять его, требуя черно-белую распечатку. Позже ее отправили только в этих двух цветах.

Буданов говорит, что несмотря на выход американских военных из Афганистана, украинская миссия продолжается.

«Большинство стран Запада, по моему мнению, не сделают чего-то, если это опасно. Мы живем с войной семь лет, поэтому наше понимание того, что опасно, несколько иное», — заявил он.

Наготове к эвакуации

Украинская команда провела четыре дня и ночи на чартерном коммерческом авиалайнере. Иногда ее пугали непонятные звуки стрельбы, которые раздавались возле самолета. Для эвакуированных же этот период был мучением. Почти неделю они прибывали ежедневно в 6:00 утра, надеясь сесть на рейс, и ждали в аэропорту на протяжении почти 12 часов, прежде чем покинуть его разочарованными.

Один из эвакуированных, 36-летний мужчина, который отказался назвать свое имя, поскольку работал в афганских спецслужбах и учился в США, сказал, что представители талибов дважды звонили ему и угрожали. Он рассказал, что менял свое местонахождение каждые 24 часа по соображениям безопасности и боялся, что его узнают каждый раз, когда ехал в аэропорт в надежде попасть на украинский рейс.

Украинские офицеры рассказали, что спасательная миссия едва не сорвалась в среду вечером, за день до эвакуации. Тогда сотрудники службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен вылететь через 30 минут без эвакуированных, иначе его возьмут под контроль.

Украинские чиновники не сообщали подробностей о том, как они решили этот вопрос, однако сослались на помощь Турции, Пакистана и Катара, а также Вали Монавара — посла в Украине от предыдущего правительства Афганистана.

«Надежда на побег»

В конце концов эвакуация удалась: вечером 23 сентября самолет с украинцами и афганцами приземлился в Киеве, а полет стал «неожиданным спасательным кругом после того, как многие отказались от надежды на побег». Работники Красного Креста ждали эвакуированных в закрытом терминале международного аэропорта Борисполь с чаем и термоодеялами.

«Я ждал эвакуацию полтора месяца, но мы с семьей так и не смогли с этим справиться. Сначала Украина, а потом Бог выслушали наши молитвы», — рассказал 38-летний Харим, который приехал в Киев с шестью членами семьи.

Почти два десятка человек, которые находятся в первоначальном списке эвакуированных украинцев, остались в Афганистане. Среди главных причин называют отсутствие действительных проездных документов на время прибытия в кабульский аэропорт. Всего Украина эвакуировала более 700 человек, в том числе журналистов The Wall Street Journal, Stars and Stripes и USA Today.

Руководство ГУР Минобороны Украины и украинские чиновники планируют изучить миссию и определить, как сделать будущие полеты в Кабул более гладкими. Бригадный генерал Буданов рад, что его коллеги сейчас дома в безопасности.

После того, как в аэропорту беженцев из Афганистана передали представителям иммиграционной службы, он снова собрал свою команду, вытащил бутылку виски и передал ее по кругу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».