«Он один из нас»: что говорят о молодых белорусских хоккеистах в Северной Америке 26.09.2021, 11:10

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В этом сезоне можно будет увидеть еще нескольких белорусов в НХЛ.

Совсем скоро стартует новый сезон в НХЛ. В прошлом году в сильнейшей лиге мира был один белорус — Егор Шарангович. И это отличный показатель. Однако в этом сезоне, кажется, в НХЛ может появиться еще несколько белорусов. Восемь наших соотечественников в основных кэмпах клубов НХЛ, пишет pressball.by.

Алексей ПРОТАС, "Вашингтон"

Пожалуй, Протас ближе всех к дебюту в НХЛ. Габаритный форвард провел хороший прошлый сезон в минском "Динамо", попробовал на вкус АХЛ. В КХЛ Алексей себя проявил как один из лучших хоккеистов, приехавших из Северной Америки, но в "Херши" не отметился высокой результативностью, набрав 7 очков в 16 матчах. Протас великолепно провел кэмп в прошлом году, но был все-таки не готов к дебюту. Сейчас на Алексея возлагают большие надежды. Он тренируется в звене Ником Даудом и Ти Джеем Оши.

Помощник генерального менеджера "Вашингтона" Росс Махоуни положительно оценил аренду проспекта в минское "Динамо": "Игра за "Динамо" в прошлом сезоне КХЛ — это хороший опыт для Алексея Протаса. Он за прошлый хоккейный год сыграл около 70 матчей, и это очень хорошо для него". Помимо продуктивного клубного сезона Протас солидно сыграл за сборную Беларуси, пускай подопечные Крэйга Вудкрофта и не смогли пробиться на Олимпийские игры: "Я наблюдал за игрой Алексея во время Олимпийской квалификации. Особенно мне запомнился матч со сборной Словакии: Протас смотрелся очень уверенно для молодого парня. Все же, если взглянуть на ростеры соперников сборной Беларуси, они заполнены более опытными, возрастными хоккеистами. За всеми молодыми игроками из системы "Вашингтона" и их прогрессом в течение сезона мы будем пристально следить. Мы собираемся сделать все возможное для того, чтобы эти ребята в будущем смогли заиграть в НХЛ. Но и от самих молодых хоккеистов зависит многое: они должны усвоить знания, полученные в кэмпе, и применять их в своей игре", — сказал Махоуни.

Очевидно, что будь Протас в франшизе с куда большими проблемами с составом, то он мог дебютировать в первых играх сезона. "Вашингтон" — крепкая команда, с отличным подбором игроков, но если Протас хорошо себя проявит на кэмпе, то при первом же удобном случае подтянется к основе. Вероятно, Алексей начнет сезон в АХЛ, но у него все больше друзей в основе, а значит с адаптацией не должно возникнут проблем. Евгений Кузнецов на днях сказал, что много общается с белорусом: "Да. Он отличный парень. Я всегда говорил, что все ребята из Украины и Беларуси — наши братья. Мы кровные братья, можно сказать. Он один из нас. Да, он пока немножко стесняется, но мы все были на его месте. Но, как я сказал ему, все в его руках. И он сможет использовать ситуацию в свою пользу", — рассказал Кузнецов.

Дмитрий КУЗЬМИН, "Виннипег"

Защитник системы минского "Динамо" очень интересен "Виннипегу". Хороший игрок обороны с отличным катанием, великолепно видящий площадку, но который никак не может себя проявить перед тренерским штабом. По сообщениям СМИ, всему виной визовые проблемы хоккеиста. Но теперь они улажены. Да, многое упущено, но можно сделать задел на будущее. "Дмитрий — достаточно талантлив, с хорошими руками, он хорошо видит площадку. "Да, он не самый высокий игрок, но он научился использовать свой рост во благо, поэтому мы рассчитываем на него, хотим видеть его у нас", — сказал генменеджер. клуба.

"Беларусь не входила в число сильнейших команд турнира, но действовала здорово в матчах с более сильными соперниками. Также я отмечу Кузьмина, он играл очень хорошо: у него отличное катание, он здорово держит шайбу и действует в большинстве. Я уверен, что вы видели лакросс-гол, который он исполнил на турнире, ведь эта шайба попала во все хайлайты чемпионата мира. К тому же, у этого парнишки сильный характер, хорошее владение клюшкой. Конечно, для Кузьмина это вызов — заиграть на уровне НХЛ с такими габаритами. Однако для достижения цели у белоруса есть все данные, а также работоспособность, решимость. Поэтому мы считаем, что сделали отличный выбор в пользу Кузьмина, невзирая на его габариты", — мнение одного из скаутов команды.

Максим СУШКО, "Филадельфия"

Для Максима этот год последний по контракту, поэтому необходимо сделать рывок а-ля Шарангович. Тренеры верят в Сушко, что он сможет выйти на уровень минимум 3-4 звена "Филадельфии". "Летчики" активно подпускают молодежь к основе, а Максим в прошлом сезоне даже дебютировал в НХЛ. Поэтому все в руках Максима.

Евгений ОКСЕНТЮК, "Даллас"

Небольшому, юркому форварду будет тяжело зацепиться за основу "Далласа", но уже сейчас Оксентюк пытается впечатлить тренерский штаб "звезд". Пока трудно сказать, насколько ощутимы его успехи. Пожалуй, находится в основном кэмпе клуба НХЛ — это отличная временная отсечка в карьере Евгения.

Данила КЛИМОВИЧ, "Ванкувер"

Белорусского форварда с отличным броском забрали в начале второго раунда драфта НХЛ. Решился потратить пик — "Ванкувер", у которого большая перестройка. Климович обратил внимание всех скаутов на ЮЧМ, когда лихо начал штамповать шайбы. У "Ванкувера" большие планы и надежды на белорусского нападающего. Говорят о нем охотно: "Команды, которые выигрывают Кубок Стэнли, обычно выигрывают все единоборства, поэтому мы нуждаемся в игроках, которые хорошо держат шайбу. В прошлом году это продемонстрировал Нильс Хегландер. Уже сейчас можно сказать, что таким игроком станет Василий Подколзин и мы очень надеемся, что эти навыки придут и к Даниле Климовичу. Наши скауты всегда ищут игроков, которые хорошо владеют шайбой, сохраняют ее и берут игру на себя. Мы верим, что все это есть в игре Климовича", — заявил генменеджер команды.

Но среди скаутов ходят разные мнения о Климовиче, но это не беспокоит "Ванкувер": "На самом деле, меня мало волнует, что говорят об игре Данилы другие скауты, ведь я сам видел его в деле. Он — достаточно габаритный парень (186 см, 92 кг), здорово владеет шайбой, может сохранить ее, у него отличный бросок. Уже сейчас у него есть все составляющие для того, чтобы стать хорошим игроком, но ему необходимо время для того, чтобы развиться. Улучшить игру с шайбой, выигранные единоборства, повысить скорость. Но над всем этим игрок может работать параллельно с тем, как он взрослеет и становится сильнее. Это те вещи, которые точно можно улучшить".

С трудом верится, что Климович может сразу получить шанс в матчах НХЛ, но пристальное внимание к белорусу радует. Все в руках Климовича, а если Данила проявит себя на кэмпе, то может и оставят на некоторое время белоруса в команде.

Илья СОЛОВЬЕВ, "Калгари"

Вот уж кого еще не ожидали увидеть в основном кэмпе клуба, так это поздний пик "Калгари". Соловьев добротный защитник, уже проявивший себя в белорусских командах, но вера "огоньков" в свой пик в седьмом раунде впечатляет. На Соловьева мало давления из-за общего номера на драфте, поэтому можно спокойно демонстрировать свой солидный уровень. Защитник явно на карандаше у тренерского штаба.

Владислав КОЛЯЧОНОК, "Аризона"

Белорусского защитника обменяли нынешним летом. Рассудительный, с хорошим катанием и надежностью в обороне — Колячонок впечатлил тренерский штаб "Аризоны", а те включила белоруса в основной кэмпе команды. Кстати, он там самый молодой среди игроков своего амплуа. Пока Колячонок не удостоен похвалы от главного тренера, но заметно, что белорус им нравится. И не за горами его дебют в НХЛ.

Егор ШАРАНГОВИЧ, "Нью-Джерси"

Главная белорусская звезда купается в лучах славы. Все под впечатлением после фантастического прошлого сезона. В этом году надо подтверждать авансы и ожидания болельщиков. Много экспертов высказываются о Шаранговиче, его прекрасном броске, но отдельно отметит добрые слова от одноклубников. Вдвойне приятно, когда такое говорит первый номер драфта и франчайз клуба Джек Хьюз: "Рэнго (Егор Шарангович — прим.) провел отличный сезон. Я отыграл немало времени в одном звене с ним, и я определенно думаю, что он классный игрок. Важно, что он умеет забивать, и "Дэвилз" крайне необходимо, чтобы он продолжал это делать".

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