Ученые нашли самое древнее в мире украшение 26.09.2021, 11:21

Оно также является самым ранним свидетельством невербального общения людей.

Ученые отмечают, что эта находка - самое раннее свидетельство формы невербального общения людей.

В Марокко археологи обнаружили самое древнее украшение в мире, возраст которого составляет почти 150 тыс. лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что древнее ожерелье, сделанное из ракушек морских улиток, обнаружили в окрестностях Эс-Сувейры, марокканского портового города.

Всего найдено 33 бусины, диаметр каждой из них около сантиметра. Ученые предполагают, что они были пришиты к одежде или их носили на веревке.

По словам ведущего автора исследования Стивена Куна, это самое раннее известное доказательство невербальной формы общения.

"Находка говорит о том, что люди начали самовыражаться с помощью украшений и других предметов намного раньше, чем считалось до сих пор", - сказал Кун.

Ранее самыми древними украшениями считалось ожерелье неандертальцев из Хорватии, возраст которого варьировался в пределах 135 тыс. лет.

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