Дух кирзы и свободы 2 Георгий Юрьев, «Радио Свобода»

26.09.2021, 11:26

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Фото: «Радыё Свабода»

В чем суть российского бытия?

Трагические афганские события требуют социального осмысления, включая биоэтику как инструмент принятия решений по проблемам, касающимся жизни и здоровья человека. Предлагаю авторское отношение к предельному варианту гуманитарного реверса, происходящего в Афганистане, и не только в этой стране. Нечто похожее побеждает и в нашей стране, и тоже с одобрения большинством населения, хотя и в парадигме европейской культуры. Бал правит вывернутая биоэтика справедливости. Почему так? Потому что два системообразующих фактора человечности – тело и дух – равнозначно сплелись и действуют там и здесь в тупиковой социальной "хромосоме" особенностей национального духостроения.

Про генетику духа сказано "В здоровом теле – здоровый дух, у тех, кто молится". То есть "здоровое тело творит здоровый дух". Обратная ситуация возникает по умолчанию: "Больное тело творит гнилой дух, а гнилой дух разрушает здоровое тело". И что с этим делать? В России, например, выпячивается давнее: "Там (здесь) русский дух... там (здесь) Русью пахнет!" Только не уточняется, каким – здоровым или гнилым – духом пахнет, духом кирзы или духом свободы?

В этой дилемме этическая компонента духа властвует над умами и социальными делами людей как иррациональная константа "голосуй сердцем", а разделение действий проходит по границе эмоционального реагирования в понятной дихотомии: "радость" и/или "огорчение". Большинство мировых религий апеллируют к ним: "радость" – она всегда от добра и любви к Богу, а "огорчение" только от бесовского зла. Вроде бы все просто, но на самом деле гораздо сложнее, о чем я и писал в серии статей для сайта Радио Свобода.

Три месяца назад в солидном медицинском журнале появилась новая научная информация, которая подтвердила врожденный характер телоэтических (термин мой) типов реагирования на внешние и внутренние сигналы "огорчения" и "радости". Зарубежные коллеги достоверно установили, что нейронные связи, которые определяют поведенческие черты (зачатки характера) любого человека, уже присутствуют с рождения. К тому же они уникальны для каждого новорожденного. Комментарии к этой статье вышли под броскими заголовками: "Личность человека формируется в момент рождения". Это и требовалось доказать тем, кто спорил о врожденном или приобретенном статусе телесно-этических паттернов. Из вышесказанного следует, что личность человека обладает врожденным этическим телом. Точно так же, как известными с античности врожденными качествами психофизического темперамента (сангвиник, холерик, флегматик или меланхолик). Устойчивые черты характера формируются по совокупности сочетаний темперамента и телоэтики. Виртуальные по своей физической природе, они реально проявляются в делах и, более того, обладают способностью к подражанию и научению: "С кем поведешься, от того и наберешься". Это уже прерогатива воспитания и примеров. Главные российские примеры кирзового духа рулят успешно, спасибо Путину за это!

Дальше начинаются интересные разговоры про вкусы и пользу питания для укрепления тела и духа, то есть рассуждения о том, кто что и кого ест для здоровья, богатства и благополучия. Людоедам нравится человеческая плоть, мясоеды питаются плотью зверей, веганы и травой сыты. Следовательно, есть и те, кто "питается" духом людей, назову их "духоедами". По аналогии с буквоедами, которые могут "всю плешь проесть своими…" про дух свободы в кирзе. Они довольствуются глупыми идеями и словами, они "глупоеды", и они, к сожалению, в большинстве. Они, по мнению Сергея Медведева, не понимают, да и не хотят понять, куда и для чего ведет их царь, озабоченный мечтой о 500 миллионах россиян. Увы, это привычные маниловские мечты. Почему?

Не единожды мне довелось участвовать в теоретических дискуссиях на подобные темы: русский капитализм, равно как и сдувшийся коммунизм, ненастоящие, они словно вывернуты наизнанку. Русский капитализм – этакий реверсивный коммунизм, жизнестойкая ловушка из теории конвергенции. Когда я учился в университете, то на кафедре марксизма-ленинизма меня стращали новомодной по тем временам теорией слияния хороших качеств капитализма и социализма. Типа, гады они антисоветские, хотят ужа с ежом скрестить, потому что те как бы одинаковы по своим устремлениям к личному и общему благу. Нам, честно говоря, до фонаря были эти идеологические дрязги: узнали, сдали и забыли. Теперь-то я понимаю, что теория прижилась не только во власти, но и в русском народе, который даже не слыхивал про эту теорию, а просто жил и живет на ее обратной стороне. Одно плохое переплелось с другим плохим, минус на минус породил свой плюс. Поэтому российскому капитализму поставлен шлагбаум, и навсегда. Хотя ученые все еще спорят о жизнеспособности теории конвергенции.

Все довольно предсказуемо. Капитализм есть свободная конкуренция товаров и услуг. Критерий: цена и качество товара. Они обеспечивают блага и моральное удовлетворение. Коммунизм – враг капитализма, он подразумевает распределение продуктов и услуг, украденных у деловых людей. Вместо них – обманка: торжество идей про равенство и справедливость при дележе продуктов. Критерий: лояльность этим идеям. Чем крепче в них веришь (или, что важно, чем громче говоришь), что им верен, – тем больше материальных и моральных благ ты получаешь. Конкуренцию идей приравняли к рыночной конкуренции капиталистов. Чем лояльнее – тем ближе к кормушке. Самыми горячими пирожками были и есть взятки. Коррупция – главное зло для нашей страны: чего зря стараться, когда можно подмазать и встать первыми к окну раздачи? По любимой народной лаже, типа "не подмажешь - не поедешь" или "от трудов праведных не нажить палат каменных". Напомню, что лажей называлась приплата при обмене разновидных валют: банкнот на золото или серебро или серебра на золото. Прибавочная стоимость от финансовых операций обмена валют.

Коммунистическая лажа – это особая прибавочная стоимость от торговли идеями. Народу она понравилось, но материальный-то продукт от такой торговли был сплошным дерьмом. Да и его не хватало, и СССР сдулся. Коммунизм исчез, а лажа осталась, выросла в гибридную лажу суверенной демократии, заматерела и по-людоедски огрызается. Это суть российского бытия.

Георгий Юрьев, «Радио Свобода»

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