Забастовка: нужно обязательно побеждать и идти до конца 26.09.2021, 11:43

У белорусов есть хороший шанс обрушить режим.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя об общенациональной стачке:

— В результате санкций и забастовки ничего, кроме режима, в мире не рухнет.

Нужно обязательно побеждать и идти до конца, не сдаваясь. Подключаться к забастовочной борьбе всем!

В ином случае, если лука останется у власти, то белорусы, все, независимо от того, кто боролся и борется с режимом, а кто поддерживает режим, останутся не то что без работы, а останутся вообще без ничего, без всяких средств к существованию даже при наличии у них работы.

Весь экономический прагматизм хунты всегда был и будет основан на том, чтобы наполнять свои задницы. Они всегда сидели на шеях народа. Огромные средства шли не на развитие экономики и того, что нужно для народа, а на репрессивный аппарат против народа и прочую показуху.

У нас есть единственный и последний шанс — забастовкой избавится от того, кто узурпировал власть.

Нужно готовиться к забастовке. И не бойтесь открыто об этом говорить. Запасаться продуктами и делать фото с хештегом «Стачке быть!», выкладывая в сеть. Писать на стенах подъезда «Стачке быть», делать фото и выкладывать в сеть. Нужно действовать смело, решительно и немедленно!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».