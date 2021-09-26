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The Times: ЕС разработал секретный план «газовой войны» с РФ

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  • 26.09.2021, 11:58
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The Times: ЕС разработал секретный план «газовой войны» с РФ

Инициатива поможет снизить стоимость газа и избавиться от зависимости от Москвы.

Евросоюз разработал секретный план «газовой войны» с РФ, пишет The Times. По информации издания, Испания предложила другим странам ЕС объединить свою покупательную способность и сообща приобрести стратегические запасы топлива.

Как считает Мадрид, благодаря этой инициативе Европа сможет «противостоять попыткам России ограничить поставки газа и повысить его стоимость» и в итоге «перестанет быть заложницей Москвы».

Ранее сообщалось, что 15 сентября цена газа в Европе превысила исторические максимумы, поднявшись к $970. Среди причин резкого скачка цен — манипуляции РФ для запуска «Северного потока-2», высокие цены на квоты по углеродным выбросам в Европе, а также возросший спрос на газ в Азии и истощение запасов в хранилищах.

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