В Норвегии рассказали, когда продадут последнее бензиновое авто 26.09.2021, 12:13

Это произойдет гораздо раньше, чем планировалось.

Последний бензиновый автомобиль будет продан в Норвегии в апреле 2022 года, хотя власти страны ранее прогнозировали отказаться от бензиновых авто лишь в 2025 году. Об этом сообщили в NAF.

Анализируя ежемесячные данные Совета по информации о дорожном движении (OFV) c 2017 года по сентябрь 2021 года, аналитики из Норвежской автомобильной федерации (NAF) пришлы к выводу, что жители страны активно скупают именно электромобили. Так, на 15 популярных машин, в Норвегии только одна приходится с ДВС.

"При этом покупательская способность норвежцев практически не изменилась и даже немного выросла", - отмечают специалисты.

В то же время, специалисты отмечают, что полный отказ от машин, которые работают на ископаемом топливе в Норвегии может произойти позже.

"Электрификация должна коснуться не только легковых автомобилей и общественного транспорта, но крупногабаритных тягачей и строительной техники. Декарбонизация таких моделей может занять больше времени из-за ограниченного выбора и высокой стоимости", - пояснили эксперты.

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