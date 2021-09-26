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Россия — страна незавершенного гештальта

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  • Андрей Хохлов
  • 26.09.2021, 12:35
  • 2,880
Россия — страна незавершенного гештальта

И в такой момент наступает катастрофа.

Чего ни возьми, все подвешено, половинчато, недосказано и не предполагает никакой внятной политической системы.

Например, нынешние власти закрыли тему публичной политики и стали уязвимы для анонимных и, возможно, воображаемых врагов внутри самого режима. А раньше были понятные оппоненты и реалистичные цели развития.

Идем дальше. Население равнодушно к «усилению власти», как в странах Азии. Больше не будет митингов и возможности выпустить пар. Гражданам все равно.

Стратегия уклонения от внимания начальства очень эффективна, но только до момента, когда необходимо самоопределиться. И в этот момент нация оказывается в положении героя фильма «Осенний марафон». И наступает катастрофа.

Андрей Хохлов, «Фейсбук»

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