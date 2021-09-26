Трамп назвал условие отказа от участия в президентских выборах 2024 года 8 26.09.2021, 12:46

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Политик подтвердил свое намерение баллотироваться.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что баллотироваться на пост главы государства в 2024 году ему может помешать только «звонок от врача». Об этом он сказал в интервью Real America's Voice.

«Я думаю, что плохой звонок от доктора или что-то в этом роде», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос (цитата по The Hill).

В июле Трамп, говоря о том, планирует ли он участвовать в новых президентских выборах, рассказал, что уже определился, однако пока не раскроет своего решения. «Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ», — заявил тогда экс-президент.

Президентские выборы в США состоялись в ноябре 2020 года. Трамп проиграл своему сопернику демократу Джо Байдену. На посту президента он провел один срок.

Бывший американский лидер отказался признать поражение и обвинял демократов в подтасовке результатов выборов. Его команда пыталась оспорить итоги в нескольких штатах, однако безрезультатно.

В конгрессе сообщили, что Трамп оказывал давление на Минюст, чтобы добиться отмены итогов выборов. Однако сам экс-президент это отрицает.

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