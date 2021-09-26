Медики назвали главное свойство новых штаммов COVID-19 и рассказали, как от них защититься 26.09.2021, 12:59

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Исследование провели в США.

Мутировавшие штаммы COVID-19 могут очень эффективно распространяться в воздухе. Из-за этого они считаются более заразными, нежели "оригинальный" вариант коронавируса, обнаруженный в 2019 году.

Такую главную их опасность описали американские ученые в научной статье, опубликованной в журнале Clinical Infectious Diseases. По словам специалистов, маски могут только наполовину снизить количество полученных частиц вируса в случае контакта с больным.

Исследователи обнаружили, что пациенты, инфицированные штаммом Альфа, выпустили в воздух в 43-100 раз больше вируса, чем зараженные исходной версией COVID-19.

Отмечается, что отчасти это было связано с тем, что у первой группы было повышенное количество вируса в мазках из носа и слюне. К тому же количество выдыхаемых частиц вируса было в 18 раз больше, чем можно было бы объяснить более высокой вирусной нагрузкой.

Специалисты подчеркнули, что у штамма Дельта цифры относительно циркулирования вирусных частиц будут, вероятно, даже больше. Акцент на Альфа-варианте они сделали потому, что исследование проходило как раз в момент наибольшей его распространенности.

"Мы знаем, что циркулирующий сейчас вариант Дельта даже более заразен, чем Альфа", – сказал соавтор научной работы Дон Милтон из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда.

При этом ученые выяснили, что свободные защитные маски для лица, которые носят пациенты с COVID-19 легкой степени, могут снизить количество вирусных частиц в воздухе вокруг примерно только на 50%.

Милтон добавил, что результаты их исследования не стали чем-то новым. По его словам, они только еще раз подтвердили, что мутировавшие штаммы коронавируса "улучшают свои способности" передвигаются по воздуху. Поэтому люди должны обеспечить лучшую вентиляцию в помещениях и носить плотно прилегающие маски в дополнение к вакцинации, чтобы помочь остановить распространение вируса.

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