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Немецкий депутат отправился вплавь на избирательный участок, чтобы поддержать героев Беларуси

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  • 26.09.2021, 13:10
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Немецкий депутат отправился вплавь на избирательный участок, чтобы поддержать героев Беларуси

Видеофакт.

Историк Александр Фридман рассказал об интересной акции «500 евро за 500 метров» депутата Бундестага от партии «Зеленых» Мануэля Саррацина, который последовательно поддерживает белорусов в сопротивлении режиму.

Саррацин в начале сентября объявил, что собирается отправиться вплавь на избирательный участок для голосования, но чтобы это случилось, нужно было собрать пожертвования на сумму 500 евро для объединения Razam, которое помогает политзаключенным в Беларуси.

Вероятно, сумму собрали, потому что сегодня политик поделился получасовым видео, где он плывет на избирательный участок, а за ним следуют люди, которые несут БЧБ-флаг с «Погоней». Остается только догадываться какой температуры была вода.

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