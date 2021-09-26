Немецкий депутат отправился вплавь на избирательный участок, чтобы поддержать героев Беларуси 1 26.09.2021, 13:10

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Видеофакт.

Историк Александр Фридман рассказал об интересной акции «500 евро за 500 метров» депутата Бундестага от партии «Зеленых» Мануэля Саррацина, который последовательно поддерживает белорусов в сопротивлении режиму.

Саррацин в начале сентября объявил, что собирается отправиться вплавь на избирательный участок для голосования, но чтобы это случилось, нужно было собрать пожертвования на сумму 500 евро для объединения Razam, которое помогает политзаключенным в Беларуси.

Вероятно, сумму собрали, потому что сегодня политик поделился получасовым видео, где он плывет на избирательный участок, а за ним следуют люди, которые несут БЧБ-флаг с «Погоней». Остается только догадываться какой температуры была вода.

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