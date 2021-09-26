В Польше нашли необъяснимую серебряную фигурку IХ века 2 26.09.2021, 13:17

2,232

Археологи провели раскопки раннесредневекового славянского поселения в Люблинском воеводстве.

На территории польской деревни Ходлик в Люблинском воеводстве находится крупное славянское городище, которое занимало площадь около восьми гектаров и было окружено тремя крепостными валами. Поселение возникло в эпоху раннего Средневековья между VIII и IX веками. Этот памятник был открыт еще в 1907 году, однако археологические изыскания последовали лишь в 1950-х годах. Ученые предполагают, что это было крупное и богатое поселение, располагавшееся рядом с торговыми путями, однако упоминаний о нем в письменных источниках нет, сообщает «Вокруг света. Украина».

Обнаружение остатков обугленных бревен внутри крепостных валов подсказало ученым, что городище в какой-то момент было сожжено. Остатки жилых зданий показывают, что местные жители строили полуземлянки, оборудованные каменными печами. На поселении археологи нашли колодец, который, судя по дендрохронологическому анализу, был построен в 725 или 945 году. Кроме того, прошлые исследования позволили найти большое количество артефактов: керамики, предметов из кости, металла и камня, а также фаунистический материал. В ходе недавних работ в непосредственной близости от поселения был обнаружен некрополь.

Ученые из Института археологии и этнологии Польской академии наук под руководством Лукаша Меховича провели исследование на территории средневекового славянского городища VIII—X/XI веков нашей эры, расположенного в деревне Ходлик. Археологи вели работы на этом памятнике в течение последних двух лет.

Исследователи отметили, что им удалось обнаружить несколько сотен фрагментов керамики, предметы вооружения (наконечники копий и стрел), элементы одежды и украшения, в том числе бронзовую заколку и кулон в форме полумесяца, а также свинцовую фигурку для игры. Однако самой необычной находкой оказалась антропоморфная серебряная фигурка высотой около пяти сантиметров. Мехович отметил, что персонаж изображен со сложенными на груди ладонями или держащим что-либо в руках. Выражение лица, к сожалению, оказалось не читаемым, однако хорошо видны пальцы ног.

Археологи сообщили, что серебряную фигурку нашли на глубине около 20 сантиметров в культурном слое, относящемся к раннему Средневековью. Назначение этого предмета, а также описания подобных артефактов в других исследованиях, ученые найти не смогли. Обнаруженные фрагменты керамики датированы VIII–X веками нашей эры, что подтвердило прошлые выводы археологов относительно времени основания поселения.

Мехович отметил, что им удалось найти также два раннесредневековых денария. По мнению ученых, они были отчеканены в начале XI века, хотя до сих пор считалось, что поселение прекратило свое существование еще в X веке — в момент возникновения государства династии Пястов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».