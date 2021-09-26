«Мало кто может так троллить Путина» 2 26.09.2021, 13:22

3,704

Фото: Getty Images

Экс-глава МИД Украины рассказал об эпохе Ангелы Меркель.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал о выборах в парламент Германии и завершении эры канцлера Ангелы Меркель:

— Завершается «эпоха Меркель». 26 сентября в Германии выбирают парламент. После 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель страна определит ее преемника.

После выборов она еще несколько месяцев будет оставаться канцлером, но это уже переходный период. Я напишу о ней после выборов, недостойно начинать оценивать ее эпоху перед ними.

Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным. Она одна из совсем немногих, кто может Путина потролить.

В конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку Радебергер, что готовится неподалеку от Дрездена, где он служил в резидентуре КГБ. Троллинг ему не понравился

Во время Нормандского саммита в Берлине в конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку Радебергер - пива, которое готовится неподалеку от Дрездена, где он служил в советское время в резидентуре КГБ. Троллинг Путину не понравился, пиво он пить не стал, а вот улыбаться сразу перестал.

Не знаю, сколько в мире руководителей стран, которые могут тролить Путина, а вот Меркель может. Поэтому не просто так она «любимый» руководитель страны для украинцев - она нравится больше чем 70% украинцев, по последним опросам. Мы еще будем скучать по Меркель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».