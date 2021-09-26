Подмахнуть китайцам 2 Телеграм-канал «Серпом По»

26.09.2021, 13:47

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С добрым утром, тетя Хая, вам посылка из Шанхая!

И снова на арене – глава внешней разведки России Нарышкин.

На сей раз с оценкой доклада американской разведки о происхождении коронавируса.

Доклад появился в конце августа, Нарышкин проснулся через месяц. «С добрым утром, тетя Хая, вам посылка из Шанхая!»

Разведсообщество США не пришло к единому мнению, утверждая, во всяком случае, что Китай не знал о вирусе до вспышки эпидемии и что он не создавал вирус в качестве биологического оружия. Для понимания того, что произошло на самом деле, по мнению разведсообщества Америки, необходимо сотрудничество с Китаем, который «продолжает препятствовать глобальному расследованию».

И вот мнение Нарышкина:

«Совсем некоторое время назад разведсообщество США опубликовало свой доклад на этот счет, где содержались такие очень расплывчатые, я бы сказал, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно, и для разведки это выглядит очень непрофессионально».

Скорее всего, Нарышкин этот доклад не читал, если говорит такое. Сделали ему референты выжимку из прессы, как для Патрушева из «Панорамы», о том, что на Западе разрешили браки людей с животными. Вот он и гонит по ней.

Дальше Нарышкин сообщил, что «мы пытаемся следить за этим вопросом» и «придерживаемся версии», что «вирус, конечно, родился в природе». Доказательства достали? С какой степенью уверенностью вы это утверждаете?

То есть главный смысл того, что сказал Нарышкин – публично поддержать Китай. Показать ему, что «мы» с вами, друзья! А жертвы от ковида в России побоку.

Не мешало бы Нарышкину с его разведкой сделать свой доклад о происхождении ковида. Что сами-то можете? Кроме убогого «мы пытаемся следить». Вот и посмотрим, что у вас получится. Только других критиковать горазды из окрестностей главного бункера.

У нас в стране огромная смертность от ковида, и, если вирус утек из лаборатории в Ухане, а Китай соответственно, не обеспечил мер безопасности, то он должен заплатить за ущерб – и России, и миру. В этом суть дела. Этому сопротивляется Китай.

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