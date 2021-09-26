Валерий Карбалевич: Кибер-партизаны используют против режима серьезное современное оружие 3 26.09.2021, 14:01

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Эпоха анонимности для лукашистов закончилась.

В начале этой недели белорусские кибер-партизаны опубликовали «карту доносов». Она составлена на основании звонков «неравнодушных граждан» в милицию в августе прошлого года. На ней можно найти адреса, имена и фамилии доносчиков, а также содержание доноса.

«Кибер-партизаны вносят свой вклад в гражданское противостояние, используя инструменты современной эпохи. Своей деятельностью они дают понять, что времена анонимности уже закончились. Рано или поздно все выходит наружу, все становится известно», – прокомментировал ситуацию для «НГ» политолог Валерий Карбалевич.

«Это серьезное современное оружие», – говорит эксперт о методах, используемых кибер-партизанами. Многих понимание неотвратимости наказания вынуждает уйти из органов.

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