Валерий Карбалевич: Кибер-партизаны используют против режима серьезное современное оружие

Валерий Карбалевич: Кибер-партизаны используют против режима серьезное современное оружие3
- 26.09.2021, 14:01
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Эпоха анонимности для лукашистов закончилась.
В начале этой недели белорусские кибер-партизаны опубликовали «карту доносов». Она составлена на основании звонков «неравнодушных граждан» в милицию в августе прошлого года. На ней можно найти адреса, имена и фамилии доносчиков, а также содержание доноса.
«Кибер-партизаны вносят свой вклад в гражданское противостояние, используя инструменты современной эпохи. Своей деятельностью они дают понять, что времена анонимности уже закончились. Рано или поздно все выходит наружу, все становится известно», – прокомментировал ситуацию для «НГ» политолог Валерий Карбалевич.
«Это серьезное современное оружие», – говорит эксперт о методах, используемых кибер-партизанами. Многих понимание неотвратимости наказания вынуждает уйти из органов.