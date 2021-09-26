Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана6
- 26.09.2021, 14:07
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Абдул Гани Барадар заявил о возможных ответных мерах.
И.о. замглавы сформированного движением "Талибан" правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны.
"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", - сказал он в интервью телеканалу Al-Jazeera (перевод — ria.ru).
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.