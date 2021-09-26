«Все должно работать»: чем уникальна Ангела Меркель 26.09.2021, 14:20

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Фото: AFP

Пример женщины-канцлера показывает, как добиваться результатов в политике.

«Теперь она совсем одна», — бывший президент Барак Обама слегка прищурился и в характерной для него манере закусил губу, говоря эти слова своему советнику. Обама провел три часа наедине с Ангелой Меркель в отеле Adelon в Берлине. Был конец ноября 2016 года. Только что 45-м президентом США избрали Дональда Трампа, и его в скором будущем предшественник волновался, готовясь покинуть свой пост. Обама думал, что лишь один человек сможет сохранить либеральный мировой порядок, в то время как Америка теряет свой геополитический здравый смысл. И этим человеком была канцлер Германии, пишет для The Conversation заведующий кафедрой прикладной политологии Университета Ковентри Мэтт Квортрап.

Но — и это беспокоило 44-го президента США — Меркель решила не баллотироваться на новый срок после федеральных выборов в Германии в сентябре 2017 года. Обама специально приехал в немецкую столицу, чтобы заставить ее передумать. Ему это удалось. Он убедил Меркель, что ее долг — нести эстафету либерального интернационализма, свободной торговли и демократии. По крайней мере следующие четыре года.

«Я заметил слезы на ее глазах, когда мы уходили», — позже вспомнил спичрайтер Обамы Бен Роудс, рассказывая о встрече двух лидеров. Во всяком случае такова история, рассказанная от лица постороннего наблюдателя редактором немецкой газеты Die Welt. И следующие четыре года именно Меркель стремилась спасти Парижское соглашение о климате, и именно она продолжала оказывать геополитическое давление на Владимира Путина, когда Трамп делал обратное.

Если что-то и является наследием Меркель, так это ее забота о либеральном миропорядке. Ангела Доротеа Меркель (урожденная Кастлер) — прежде всего прагматичный иностранный политик. В то время, как ее непосредственные предшественники — ее наставник, христианский демократ Гельмут Коль (1982−1998) и социал-демократ Герхард Шредер (1998−2005) — запомнились в первую очередь внутренней политикой, Меркель была прежде всего ориентирована на внешнюю политику. Коль руководил объединением Германии, а Шредер реформировал государственную социальную систему. Наследие Меркель теперь, когда она действительно уходит в отставку, стало международным.

Доказательства, обсуждения, эксперты

Меркель очень активно использовала государственное вмешательство, чтобы спасти мировую экономику после финансового кризиса 2008 года. Она применяла политику противодействия жесткой экономии, чтобы спасти евро. Она всегда была прагматичной. Как она сказала мне в 2008 году: «Я хочу как можно больше рыночной экономики при как можно большем вмешательстве государства». Когда ей напомнили, что это напоминает социалистическую политику 1960-х, она просто улыбнулась и пожала плечами: «Да, и что с того, если это работает».

То, что все должно работать — или funktioneren (по-немецки) — это ее мантра во многом. Если какой-то политик и был привержен идее научно-обоснованной политики, так это она. Будучи ученым с докторской степенью в области квантовой физики, она уникум в стране, где большинство политиков являются юристами или экономистами.

Когда ей нужно было выбрать члена кабинета министров для ведомства федерального канцлера — ее исполнительного офиса — она выбрала врача Хельге Брауна. Просто потому, что знала, что он сосредоточится на фактах. И, как оказалось, выбор оказался правильным. Браун проявлял особый интерес к инфекционным заболеваниям, и его работа, наряду с хорошо функционирующей системой общественного здравоохранения, означала, что Германия опередила многие другие страны, когда в начале 2020 года мир поразил COVID-19.

Из-за склонности к фактам и доказательствам Меркель называли «мастером прокрастинации» — Die zauderkünstlerin. В то время как большинство других мировых лидеров — «люди действия», которые взрываются, как пресловутые петарды, когда возникают кризисы, Меркель предпочитала делать домашнее задание, а затем, в последнюю минуту, принимать решение, основанное на фактах. Немцы даже придумали для этого слово Меркельн — «делать Меркель» — что значит обдумывать решение, прежде чем действовать.

Нам не нужен был другой герой

Люди часто ищут выдающихся личностей. Популярно мнение, что история создается только исключительными мужчинами и женщинами. Несомненно, эта теория «истории великого человека», как ее называли на «гендерном» языке викторианской эпохи, имеет право на существование. Если нас привлекает это образное выражение, стоит все-таки отметить, что, если бы не Меркель, то судьба мировой экономики, евро и свыше миллиона беженцев, которых допустили в Германию в разгар миграционного кризиса, были бы совсем иными. И все же она стала успешным политиком не из-за того, что была уникально мудрой или проницательной. Она добилась результатов, потому что стремилась сотрудничать и находить со всеми общий язык.

В то время, когда так много сильных мужчин по всему миру стремятся к диктаторству, самый успешный демократический политик последних нескольких десятилетий — и, возможно, даже всей современной эпохи — женщина, которая верила в консенсус. Есть над чем задуматься. Пример Меркель показывает, что политика должна быть сосредоточена на решении проблем, а не на победе в спорах.

«Кого вы набираете, когда хотите позвонить в Европу?» — спросили у Генри Киссинджера, бывшего госсекретаря США. Последние 16 лет ответ был один — Ангелу Меркель. По ней будут скучать. И пока нет политика, который мог бы занять ее место. Но ее преемник — кем бы он ни оказался — все равно будет тем, кому будут звонить. Потому что Германия благодаря своим размерам говорит от имени Европы. И Обама не хотел, чтобы Меркель уходила в тот период, который, как он предвидел, при Трампе станет периодом хаоса не только из-за ее выдающихся способностей. Это было еще и знаком того, Германия — европейская супердержава.

Жестокая правда в том, что международная политика в большей степени определяется институтами и установленными правилами, нежели отдельными личностями. И наследие Меркель — не столько в том, что она делала, сколько в том, как она защищала этот основанный на правилах международный порядок.

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