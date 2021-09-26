закрыть
26 сентября 2021, воскресенье, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Диетолог назвала пять продуктов, отказ от которых способен продлить жизнь

3
  • 26.09.2021, 14:28
  • 4,388
Диетолог назвала пять продуктов, отказ от которых способен продлить жизнь

Такая еда часто содержит больше калорий, чем питательных веществ.

Употребление ультрапастеризованных продуктов, обработанного красного мяса и полуфабрикатов, жареной пищи, продуктов с добавлением сахара и чрезмерного количества алкоголя способно негативно повлиять на здоровье и продолжительность жизни человека. От таких привычек в еде стоит отказаться ради улучшения самочувствия и собственного долголетия.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки. Она отметила, что не все "обработанные" продукты одинаково не полезны для человека, сообщает Obozrevatel.

По словам эксперта, продукты с минимальной обработкой, например консервированные овощи и замороженное мясо, обычно содержат полезные вещества – витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку.

В свою очередь продукты с высокой степенью переработки – ультраобработанные – например, полуфабрикаты, магазинный хлеб и другие, содержат насыщенные жиры, добавленные сахара и практически не содержат клетчатку. Диетолог предупредила, что такая еда часто содержит больше калорий, чем питательных веществ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников
Винтикам и шпунтикам
Винтикам и шпунтикам Ирина Халип
Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников