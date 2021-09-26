Диетолог назвала пять продуктов, отказ от которых способен продлить жизнь 3 26.09.2021, 14:28

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Такая еда часто содержит больше калорий, чем питательных веществ.

Употребление ультрапастеризованных продуктов, обработанного красного мяса и полуфабрикатов, жареной пищи, продуктов с добавлением сахара и чрезмерного количества алкоголя способно негативно повлиять на здоровье и продолжительность жизни человека. От таких привычек в еде стоит отказаться ради улучшения самочувствия и собственного долголетия.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки. Она отметила, что не все "обработанные" продукты одинаково не полезны для человека, сообщает Obozrevatel.

По словам эксперта, продукты с минимальной обработкой, например консервированные овощи и замороженное мясо, обычно содержат полезные вещества – витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку.

В свою очередь продукты с высокой степенью переработки – ультраобработанные – например, полуфабрикаты, магазинный хлеб и другие, содержат насыщенные жиры, добавленные сахара и практически не содержат клетчатку. Диетолог предупредила, что такая еда часто содержит больше калорий, чем питательных веществ.

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