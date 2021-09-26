«Не помню такого, чтобы курица стоила как свинина» 2 26.09.2021, 14:38

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Белорусов возвращают во времена, когда мясо было только по праздникам?

Куриное филе в магазине уже стоит почти как килограмм свинины. Напомним, что курица входит в список социально значимых продуктов, цены на которые регулирует государство, пишет «Медиа-Полесье».

В очереди за мясом мужчина задается вопросом: почему «социальное» куриное мясо приблизилось по цене к «элитной» свинине.

— Ну, это же праздник был. Событие планировалось заранее, отмечалось мысленно в календаре. Накануне готовились, приглашали соседа помогать, намывали тазы и кастрюли, точили ножи. Забой свиньи – целый ритуал. Тушу делили, разделывали. Сливали кровь, промывали кишки. К обеду уже шкварчало в сковородках, пыхтело в кастрюлях, румянилось в печи.

Все собирались за столом и отмечали, что Бог дал и на этот год. С тех пор к свинине особое отношение. Это мясо выходного дня, праздничного застолья.

А курица что? Мать вышла во двор, с одной разделалась и в суп ее. Никто даже не замечал, что меньше птиц на подворье стало. Я вспоминаю, сколько мороки с этой свиньей и не понимаю, как она могла с курой по цене сравняться. Это же небо и земля по уходу, кормежке, — удивляется в магазине мужчина пенсионного возраста.

— Такого не помню, чтобы филе стоило, как и свинина. Знаете, это страшно, когда цены быстро растут. Не хочу возвращаться во времена, когда мясо было только по праздникам. Мы и так постепенно из своей корзины что-то исключаем. Красной рыбы уже нет, колбас вяленых, копченых нет. Стали этим летом меньше фруктов покупать.

Здесь уже разговор не деньги на отпуска, подарки, красивую одежду. Про еду. Мы стали экономить на еде, — говорит женщина лет 45-ти у кассы.

— Я вспоминаю фразу про кризис в головах, смотрю на цены и соглашаюсь. Соглашаюсь, что в головах. Кризис в головах тех, кто не может найти оптимальное решение и заставить экономику быть рациональной и эффективной.

Мне бабушка как-то на продукты денег дала – 20 рублей. Она очень радовалась, что я столько всего купил. А потом чек из магазина увидела и расплакалась. У нее столько денег в кошельке не оказалось, чтобы вернуть, — говорит парень у входа в магазин, закуривая очередную сигарету.

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