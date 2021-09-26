Лукашисты потерпели разгромное поражение в ООН 2 26.09.2021, 15:13

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Байден не дает миру забыть о диктатуре в Беларуси.

На прошедшей на уходящей неделе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с резкой критикой белорусского режима из-за политических репрессий и миграционного кризиса выступили президенты США, Польши, Латвии и Литвы.

Джо Байден заявил, что Беларусь, Молдова, Венесуэла, Куба и Сирия – страны, которые находятся на «переднем крае битвы между демократией и автократией»:

«Будущее принадлежит тем, кто освобождает потенциал своего народа, а не тем, кто его душит».

Анджей Дуда и Гитанас Науседа обвинили Лукашенко в организации миграционного кризиса на границе с ЕС и напомнили о репрессиях в Беларуси.

Эгилс Левитс заявил, что «Беларусь эксплуатирует и подставляет под риск беззащитных людей из разных регионов, чтобы дестабилизировать Европу».

Udf поинтересовался у экспертов: какое значение имеют заявления ряда президентов для ситуации в Беларуси?

«Рано или поздно будет и практическая польза от таких выступлений»

Член политсовета ОГП Лев Марголин отметил:

«Прозвучавшие выступления – это политическое осуждение, это привлечение внимания к белорусскому режиму во всем мире. Важно, что президент США назвал режим Лукашенко в ряду других самых репрессивных. И понятно, почему о Беларуси высказались страны-соседи, которых действия белорусских властей касаются самым непосредственным образом».

«Любое привлечение внимания к ситуации в Беларуси важно, потому что не дает забыть о проблемах, которые никак не решаются, хотя кое-кто в Минске очень желал бы этого. Есть смысл в том, чтобы в присутствии делегаций двух сотен стран еще раз заострить вопрос. Как говорят, и капля камень точит. Рано или поздно будет и практическая польза от таких выступлений», – считает Марголин.

«Слова Макея – достаточно слабый аргумент»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич отметил:

«Последствием этих выступлений будет усиление внутриполитической изоляции белорусских властей в рамках международных организациях, ограничение их деятельности в определенных направлениях, комитетах. Это плохо влияет на имидж: понятно, что многие страны обращают внимание на то, что говорят западные страны о том или ином режиме», – считает Казакевич.

По его мнению, выступление Макея о «продовольственной безопасности» не способно повлиять на позицию других стран.

«Его слова – достаточно слабый аргумент. Калийные удобрения у Беларуси покупает небольшое количество стран. Есть поставщики в других государствах. Не думаю, что такая аргументация способна повлиять на отношение к белорусскому режиму и санкциям против него», – сказал Казакевич.

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