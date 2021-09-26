«Только в одной больнице Минска каждый день от COVID умирает больше шести человек» 26.09.2021, 15:23

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Медики рассказали шокирующие факты о новой волне эпидемии в Беларуси.

Телеграм-каналу «Белые халаты» написали из 10-й городской клинической больницы Минска, которая с самого начала пандемии практически не размывалась и работала в основном на COVID.

Медики «десятки» видели самые худшие дни белорусских волн пандемии и, поверьте, им есть, что сказать:

«Здравствуйте. 10-я больница уже давно работает с ковидом. Я помню как нам было тяжело прошлой осенью, когда было много людей, когда не хватало кислородных точек. Но тогда мы как-то справлялись.

То, что происходит сейчас, даже сравнить нельзя. И мы все понимаем, что это только начало. И с ужасом ждем дальнейшего развития событий. Каждый рабочий день, каждое дежурство - это просто работа на износ.

Для многих стало уже нормой отработать день, остаться на ночь, а потом еще день обработать. Я не могу сказать насколько больница укомплетована кадрами. Но персонал часто на смене с трудом справляется с таким объемом работы.

Просто физически невозможно справляться с таким количеством тяжелых пациентов. Пациенты очень тяжелые, много молодых. Много температурящих, у которых нам с трудом удается сбить температуру. Нас предупредили, что будут закладывать в отделения по полной.

Знаю, что в некоторых отделениях люди лежат в коридорах, где-то под палаты переоборудовали кабинеты. Катастрофически не хватает кислородный точек, концентраторов. И это действительно проблема.

Без увлажненного кислорода для нуждающихся пациентам все наши усилия бесполезны.

Стабильно каждый день умирает от 6 человек и выше, и это только в нашей больнице, в одной из больниц Минска.

Смешно и противно читать статистику МЗ. Практически каждый день огромный поток людей в приемном отделении. Часто бывает что отказываем в госпитализации просто потому что нет мест. Но через пару дней эти отказники обращаются повторно, уже в более тяжелом состоянии.

И на фоне всего это какие-то постоянные проверки, требования, прессинг, упреки в стиле «вы же получаете надбавки», жалобы и недовольство самих пациентов. При такой работе и объеме работы эти надбавки уже не стимулируют, люди выгорают, некоторые уходят, не выдерживают.

А когда ездишь по городу, видишь полное отсутствие мер защиты у людей, ощущение словно работаешь в какой параллельной вселенной.

И кстати о вакцинах. За последние пару месяцев, могу говорить только по нашему отделению, было меньше 10 больных ковидом после вакцинации. С интересом следили за течением болезни у них. Болезнь протекала намного легче по клиническим проявлениях, и в разы лучше были анализы в сравнении с невакцинироваными»

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