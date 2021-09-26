Путин готов встретиться с Зеленским, но есть один нюанс 2 26.09.2021, 15:28

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Позицию Кремля озвучил Песков.

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но позиция Киева по минским соглашениям является камнем преткновения для организации такой встречи.

Об этом сообщает ТАСС.

"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что этот тупик связан только с позицией Украины.

"Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", - добавил он.

Напомним, ранее Песков говорил, что встреча Путина и Зеленского может состояться тогда, когда будет согласована повестка дня, а президенты должны понять, о чем им разговаривать на саммите.

В свою очередь украинский президент во время поездки в США заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.

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