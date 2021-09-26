Тепло идет в Беларусь 26.09.2021, 15:39

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Погода на неделю с 27 сентября по 3 октября.

На уходящей неделе осень продолжала насаждать депрессию: дождями, порывистым ветром и холодом. Тем не менее, в конце этого мрачного осеннего тоннеля наконец-то замаячил теплый свет. Ситуация в атмосфере кардинально начнет меняться в начале следующей недели. Благодаря стараниям скандинавского антициклона сформируется мощный атмосферный «зонт». Температура немного повысится, дожди в большинстве регионов прекратятся, но это не будет бабьим летом, передает ОНТ.

В первую половину недели атмосферными процессами будет управлять антициклон с центром над Скандинавией. В нашу страну станут поступать умеренно теплые воздушные массы с востока. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром непродолжительные возможны туманы. Видимость до полукилометра километра. Влажность до 70%. Ветер восточный, северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Ночами воздух станет остывать до +1…+7°C, большая вероятность заморозков до -2°C, днем в понедельник +11…+16°C, во вторник +11…+15°C, в среду +11…+14°C.

Во второй половине недели метеоусловия начнет определять область высокого атмосферного давления. Будет преобладать переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в крайних западных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 70%. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +3…+7°C. В дневные часы в четверг +10…+16°C, в пятницу от +8°C по северо-западу до +14°C по юго-востоку.

И, предварительно, в следующие выходные дни характер погоды существенно не изменится. Беларусь продолжит находиться в поле высокого атмосферного давления, лишь в воскресенье по северу скажется влияние атмосферного фронта от циклона с центром над Балтикой, где и пройдут небольшие дожди. Облачно прояснениями. Влажность до 70%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер юго-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +2…+7°C. В дневные часы воздух прогреется в субботу до +13…+18°C, в воскресенье от +10°C по западу до +19°C по юго-востоку.

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