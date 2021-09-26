Усик отдал Джошуа чемпионские пояса после боя 1 26.09.2021, 16:00

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Видеофакт.

Украинский боксер Александр Усик после боя с британцев Энтони Джошуа отдал сопернику чемпионские пояса. Соответствующее видео в Instagram опубликовал тренер Усика Сергей Лапин.

Сразу после поединка Усик посетил раздевалку Джошуа и отдал ему пояса.

Во время встречи с украинцем Джошуа сказал: "Скоро увидимся", на что Усик ответил взаимностью. Таким образом британец намекнул на реванш.

Усик отдал титулы Джошуа, потому что чемпионские пояса в боксе являются именными. Усику вскоре сделают его личные пояса, а эти останутся британцу на память.

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