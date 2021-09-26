На АЭС в Тверской области РФ остановился энергоблок 1 26.09.2021, 16:18

2,096

Четвертый энергоблок Калининской АЭС был остановлен из-за срабатывания автоматики.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом» в Telegram.

«Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас три энергоблока Калининской АЭС продолжают работать, радиационный фон в том месте, где находится атомная станция, соответствует норме и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области, площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля. Станция состоит из двух очередей, каждая из которых включает в себя два энергоблока, мощностью 1 тыс. МВт. Таким образом, мощность всей Калининской АЭС составляет около 4 тыс. МВт. Станция обеспечивает электроэнергией Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».