закрыть
26 сентября 2021, воскресенье, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Австралии самолет пронесся между небоскребами

4
  • 26.09.2021, 16:41
  • 3,680
В Австралии самолет пронесся между небоскребами

Очевидцы были удивлены.

Военно-транспортный самолет C-17, который совершил тренировочный полет между небоскребами в Австралии, удивил и одновременно напугал зрителей, информирует Daily Mail.

Стратегический самолет Boeing C-17A Globemaster III был заснят в четверг во время тренировочного полета, когда он пролетал через Брисбен на незначительной высоте.

Самолет проводил репетицию перед ежегодным мероприятием Sunsuper Riverfire, которое проходило в столице Квинсленд в ночь на субботу.

Местные жители были заранее предупреждены о репетиции самолета, однако все равно были удивлены низким полетом. Один зритель в Twitter высказал мнение, что полет самолета напомнил ему о терактах 11 сентября в США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников
Винтикам и шпунтикам
Винтикам и шпунтикам Ирина Халип
Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников