В Австралии самолет пронесся между небоскребами 4 26.09.2021, 16:41

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Очевидцы были удивлены.

Военно-транспортный самолет C-17, который совершил тренировочный полет между небоскребами в Австралии, удивил и одновременно напугал зрителей, информирует Daily Mail.

Стратегический самолет Boeing C-17A Globemaster III был заснят в четверг во время тренировочного полета, когда он пролетал через Брисбен на незначительной высоте.

Самолет проводил репетицию перед ежегодным мероприятием Sunsuper Riverfire, которое проходило в столице Квинсленд в ночь на субботу.

Местные жители были заранее предупреждены о репетиции самолета, однако все равно были удивлены низким полетом. Один зритель в Twitter высказал мнение, что полет самолета напомнил ему о терактах 11 сентября в США.

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