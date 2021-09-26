В Австралии самолет пронесся между небоскребами

В Австралии самолет пронесся между небоскребами4
- 26.09.2021, 16:41
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Очевидцы были удивлены.
Военно-транспортный самолет C-17, который совершил тренировочный полет между небоскребами в Австралии, удивил и одновременно напугал зрителей, информирует Daily Mail.
Стратегический самолет Boeing C-17A Globemaster III был заснят в четверг во время тренировочного полета, когда он пролетал через Брисбен на незначительной высоте.
Самолет проводил репетицию перед ежегодным мероприятием Sunsuper Riverfire, которое проходило в столице Квинсленд в ночь на субботу.
Actually mental #brisbane #globemaster pic.twitter.com/Oxxyh8cxwE— 블레어 (@TalkativeBlair) September 25, 2021
Местные жители были заранее предупреждены о репетиции самолета, однако все равно были удивлены низким полетом. Один зритель в Twitter высказал мнение, что полет самолета напомнил ему о терактах 11 сентября в США.
Some more snaps from today’s #globemaster flyby practice for #brisbane #riverfire #queensland #raaf #flyby @brisbanecityqld @bne_lordmayor @Queensland pic.twitter.com/nFlpmuhHSM— Ben Roache (@benroachie) September 23, 2021