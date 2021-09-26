Павел Северинец обратился из тюрьмы к новому митрополиту Иосифу Станевскому 1 26.09.2021, 16:55

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Политик призвал не уменьшать количество белорусского языка в костеле.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец прислал из тюрьмы поздравление вспомогательному епископу Гродненскому Иосифу Станевскому по случаю избрания его на должность архиепископа Минско-Могилевского.

«Ваши предшественники многое сделали для того, чтобы поручить вам богатое наследие. Будьте достойны его: это непросто», – пишет сопредседатель БХД в письме, текст которого приводит его жена.

Политик призвал не уменьшать количество белорусского языка в костеле.

«Мы видим много зла вокруг и молим Господа, чтобы он скорее обратил это зло во благо. В сегодняшнее нелегкое время пастырь овец Божиих должен быть мужественным, не идти на сговоры со злом, защищать правду, веру, свободу и жизнь своей паствы. Бойтесь Бога и больше никого!» – призвал Павел Северинец.

14 сентября было объявлено о назначении в Беларуси нового митрополита Минско-Могилевской архиепархии. Им стал вспомогательный Гродненский епископ Иосиф Станевский.

Церемония канонического вступления в должность назначенного архиепископа состоится в субботу 23 октября во время торжественной мессы в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Минске.

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