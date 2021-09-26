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Украинские военные десантировались с американских «Геркулесов»

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  • 26.09.2021, 17:26
Украинские военные десантировались с американских «Геркулесов»

Фотофакт.

На учениях Rapid Trident-2021 состоялось совместное десантирование военнослужащих Вооруженных сил США, десантно-штурмовых войск и других подразделений стран-партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Участники Rapid Trident-2021 десантировались с высоты 400 метров с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес" с применением американских десантных парашютных систем Т-11.

По информации Минобороны, в совместном десантировании многонационального подразделения участвовали спецназовцы 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени полковника Сенюка девяносто пятого отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Накануне спецназовцы прошли соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США.

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