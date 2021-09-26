Шедшего изгонять Путина якутского шамана отправили в психушку

Шедшего изгонять Путина якутского шамана отправили в психушку1
- 26.09.2021, 18:35
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Адвокаты шамана планируют подавать жалобы в кассационный суд и ЕСПЧ.
Якутского шамана Александра Габышева, который два года назад отправился в Москву для изгнания Владимира Путина, отправили на принудительное лечение в психбольницу.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Адвокат шамана Алексей Прянишников отметил, что пока неизвестно, в какое именно заведение отправили на лечение Александра Габышева.
Шамана Александра Габышева, который находился в СИЗО, отвезли в больницу, поскольку вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре.
Во время судебного разбирательства все апелляции стороны защиты якутского шамана о недоказанной вине и необоснованных выводах экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости были отклонены.
Сам якутский шаман назвал обвинения в экстремизме политическими, а его сторона защиты планирует подавать жалобы в кассационный суд и ЕСПЧ.